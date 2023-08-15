15 августа 2023

В ХМАО на рыбака завели уголовное дело из-за ловли сетями

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деревни, архив. Пермь, рыбнадзор, река, рыбалка, природа, браконьеры, туман на реке, сеть рыбаловная
Рыбак из ХМАО пойдет под суд за использование сетей Фото:

Прокуратура ХМАО завела на рыбака из Нефтеюганского района уголовное дело из-за ловли рыбы сетями. Официальный сайт ведомства сообщил, что мужчина добыл в помощью запрещенного орудия лова 46 рыб.

«Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в незаконной добыче водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий в местах нереста или миграционных путях к ним. Находясь на территории Нефтеюганского района, обвиняемый выловил 46 особей рыб различных видов с использованием запрещенного орудия лова — рыболовной сети», — указано в публикации.

Прокуратура оценила размер ущерба природным ресурсам: он составил 34 тысячи рублей. Максимальное наказание, которое может назначить суд за вылов рыбы сетями в местах нереста или миграционных путях к ним, — до двух лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что на трассе Нижневартовск — Радужный (ХМАО) сотрудники ГИБДД задержали браконьеров с уловом краснокнижной рыбы. Против злоумышленников возбуждены уголовные дела.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура ХМАО завела на рыбака из Нефтеюганского района уголовное дело из-за ловли рыбы сетями. Официальный сайт ведомства сообщил, что мужчина добыл в помощью запрещенного орудия лова 46 рыб. «Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в незаконной добыче водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий в местах нереста или миграционных путях к ним. Находясь на территории Нефтеюганского района, обвиняемый выловил 46 особей рыб различных видов с использованием запрещенного орудия лова — рыболовной сети», — указано в публикации. Прокуратура оценила размер ущерба природным ресурсам: он составил 34 тысячи рублей. Максимальное наказание, которое может назначить суд за вылов рыбы сетями в местах нереста или миграционных путях к ним, — до двух лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что на трассе Нижневартовск — Радужный (ХМАО) сотрудники ГИБДД задержали браконьеров с уловом краснокнижной рыбы. Против злоумышленников возбуждены уголовные дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...