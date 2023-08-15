В ХМАО на рыбака завели уголовное дело из-за ловли сетями 16 августа 2023 в 09:51 Размер текста - 17 + Рыбак из ХМАО пойдет под суд за использование сетей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Прокуратура ХМАО завела на рыбака из Нефтеюганского района уголовное дело из-за ловли рыбы сетями. Официальный сайт ведомства сообщил, что мужчина добыл в помощью запрещенного орудия лова 46 рыб. «Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в незаконной добыче водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий в местах нереста или миграционных путях к ним. Находясь на территории Нефтеюганского района, обвиняемый выловил 46 особей рыб различных видов с использованием запрещенного орудия лова — рыболовной сети», — указано в публикации. Прокуратура оценила размер ущерба природным ресурсам: он составил 34 тысячи рублей. Максимальное наказание, которое может назначить суд за вылов рыбы сетями в местах нереста или миграционных путях к ним, — до двух лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что на трассе Нижневартовск — Радужный (ХМАО) сотрудники ГИБДД задержали браконьеров с уловом краснокнижной рыбы. Против злоумышленников возбуждены уголовные дела. Прокуратура ХМАО завела на рыбака из Нефтеюганского района уголовное дело из-за ловли рыбы сетями. Официальный сайт ведомства сообщил, что мужчина добыл в помощью запрещенного орудия лова 46 рыб. «Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в незаконной добыче водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий в местах нереста или миграционных путях к ним. Находясь на территории Нефтеюганского района, обвиняемый выловил 46 особей рыб различных видов с использованием запрещенного орудия лова — рыболовной сети», — указано в публикации. Прокуратура оценила размер ущерба природным ресурсам: он составил 34 тысячи рублей. Максимальное наказание, которое может назначить суд за вылов рыбы сетями в местах нереста или миграционных путях к ним, — до двух лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что на трассе Нижневартовск — Радужный (ХМАО) сотрудники ГИБДД задержали браконьеров с уловом краснокнижной рыбы. Против злоумышленников возбуждены уголовные дела. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям