15 августа 2023

Челябинские силовики просят отправить в СИЗО экс-руководителя структуры мэрии

Следствие просит взять под стражу экс-руководителя челябинского МБУ Степанова
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего вице- губернатора Сергея Пугина. Курган, следственный комитет, следователь, следственное управление курганской области
Следствие вышло в суд с ходатайством о заключении Степанова под стражу Фото:

Следствие просит отправить в СИЗО бывшего руководителя муниципального бюджетного учреждения (МБУ) «Геоцентр» Александра Степанова, задержанного ФСБ по подозрению в превышении полномочий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

«Предъявлено обвинение бывшему директору МБУ по п. „е“ ч.3 ст. 286 УК РФ („Превышение должностных полномочий“). Подготовлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

В ведомстве отметили, что преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по региону. Они же осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. По данным следствия, своими действиями Степанов причинил ущерб городскому бюджету на сумму более 3,5 млн рублей.

Сотрудники ФСБ задержали Степанова 15 августа. В его доме были проведены обыски, после чего его увезли на допрос в СК. Бывшего чиновника обвиняют в превышении полномочий при заключении контрактов на поставку строительных материалов. Процедура закупки была выполнена с нарушениями: при ней рассматривался лишь один подрядчик, к тому же стоимость материалов была завышена в несколько раз.

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Следствие просит отправить в СИЗО бывшего руководителя муниципального бюджетного учреждения (МБУ) «Геоцентр» Александра Степанова, задержанного ФСБ по подозрению в превышении полномочий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. «Предъявлено обвинение бывшему директору МБУ по п. „е“ ч.3 ст. 286 УК РФ („Превышение должностных полномочий“). Подготовлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В ведомстве отметили, что преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по региону. Они же осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. По данным следствия, своими действиями Степанов причинил ущерб городскому бюджету на сумму более 3,5 млн рублей. Сотрудники ФСБ задержали Степанова 15 августа. В его доме были проведены обыски, после чего его увезли на допрос в СК. Бывшего чиновника обвиняют в превышении полномочий при заключении контрактов на поставку строительных материалов. Процедура закупки была выполнена с нарушениями: при ней рассматривался лишь один подрядчик, к тому же стоимость материалов была завышена в несколько раз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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