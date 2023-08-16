У екатеринбуржцев пропали камни и ракушки во время перелета из Турции

Екатеринбуржцы заметили вскрытые и сломанные чемоданы, прилетев из Турции

17 августа 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

Туристам нежелательно вывозить из Турции раковины и морскую гальку Фото: Дарья Савкина © URA.RU новость из сюжета Более 400 туристов не могут вернуться в Екатеринбург из Антальи Часть екатеринбуржцев, вернувшихся после трехдневного ожидания рейса в Анталье, заметили по прибытию домой вскрытые и сломанные чемоданы. Из некоторых при этом пропали морские камни и ракушки, собранные на пляжах как сувениры. Об этом URA.RU рассказал один из читателей. «У некоторых туристов были испорчены ручки у чемоданов, с некоторых чемоданов были сняты чехлы или содрана защитная пленка. А некоторые туристы заметили, что из чемоданов пропали морские камни и ракушки, которые кто-то вез как сувениры, а кто-то для аквариумов», — рассказал собеседник агентства. Согласно таможенным правилам Турции, которые имеются в открытой информации, из страны действительно нельзя вывозить ракушки, камни, кораллы, а также представителей местной фауны и флоры. Это объясняется тем, что таможня может посчитать их природным достоянием или историческими и культурными артефактами. Касаются правила и обычной гальки с пляжа, камешки которой могут нести на себе отпечаток древней турецкой цивилизации. «Я думаю, что никто из турецкой таможни точно не будет искать по чемоданам камни. Чемоданы вскрывают только в случае обнаружения какой-то опасности, если, например, показалось, что там какое-то взрывное устройство. Тем более, если бы что-то изымали, то туристов бы обязательно вызвали и сделали это под протокол. Думаю, это фантазии», — прокомментировал Дмитрий Давыденко, председатель правления Клуба защиты прав туриста, председатель Общественного совета Ростуризм. Такого же мнения придерживается и Гюнер Акпинар — гид по Стамбулу от Министерства туризма и культуры Турции. «Я не слышал о таком запрете — вывозить камни и ракушки, только если они несут отпечаток древности. Чемоданы у нас на таможне вообще не открывают. Есть ли свидетельства, что камни пропали в Анталье, может, они в вашем аэропорту пропали? Вот допустим у меня в России чемодан пропал, вообще не появился», — сказал турецкий гид. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Часть екатеринбуржцев, вернувшихся после трехдневного ожидания рейса в Анталье, заметили по прибытию домой вскрытые и сломанные чемоданы. Из некоторых при этом пропали морские камни и ракушки, собранные на пляжах как сувениры. Об этом URA.RU рассказал один из читателей. «У некоторых туристов были испорчены ручки у чемоданов, с некоторых чемоданов были сняты чехлы или содрана защитная пленка. А некоторые туристы заметили, что из чемоданов пропали морские камни и ракушки, которые кто-то вез как сувениры, а кто-то для аквариумов», — рассказал собеседник агентства. Согласно таможенным правилам Турции, которые имеются в открытой информации, из страны действительно нельзя вывозить ракушки, камни, кораллы, а также представителей местной фауны и флоры. Это объясняется тем, что таможня может посчитать их природным достоянием или историческими и культурными артефактами. Касаются правила и обычной гальки с пляжа, камешки которой могут нести на себе отпечаток древней турецкой цивилизации. «Я думаю, что никто из турецкой таможни точно не будет искать по чемоданам камни. Чемоданы вскрывают только в случае обнаружения какой-то опасности, если, например, показалось, что там какое-то взрывное устройство. Тем более, если бы что-то изымали, то туристов бы обязательно вызвали и сделали это под протокол. Думаю, это фантазии», — прокомментировал Дмитрий Давыденко, председатель правления Клуба защиты прав туриста, председатель Общественного совета Ростуризм. Такого же мнения придерживается и Гюнер Акпинар — гид по Стамбулу от Министерства туризма и культуры Турции. «Я не слышал о таком запрете — вывозить камни и ракушки, только если они несут отпечаток древности. Чемоданы у нас на таможне вообще не открывают. Есть ли свидетельства, что камни пропали в Анталье, может, они в вашем аэропорту пропали? Вот допустим у меня в России чемодан пропал, вообще не появился», — сказал турецкий гид.