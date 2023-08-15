Комбинат олигарха Зюзина в Челябинске потерпел убыток почти в 11 миллиардов

Челябинский металлургический комбинат Игоря Зюзина в первом полугодии 2023 года потерпел чистый убыток в размере 10,9 млрд рублей. Как следует из данных отчетности, выручка за год снизилась на 19,3 млрд рублей.
«Чистый убыток в первом полугодии 2023 года составил 10,942 млрд рублей. Выручка обеспечена в размере 79,16 млрд против 98,45 млрд в 2022 году. Разница составила 19,3 млрд рублей», — следует из отчетности.
Падение выручки составило 19,6% год к году. В первом полугодии 2022 года была обеспечена чистая прибыль в размере 29,93 млрд рублей.
«Динамика финансовых показателей обусловлена снижением средней цены реализации и незначительным сокращением объема производства. На показатель чистой прибыли значительное влияние также оказали курсовые разницы», — заявили URA.RU в пресс-службе ПАО «ЧМК».
Отчетность составлена по российским стандартам бухучета. Промежуточные отчеты компания составляет ежеквартально.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.