15 августа 2023

Комбинат олигарха Зюзина в Челябинске потерпел убыток почти в 11 миллиардов

Челябинский металлургический комбинат снизил чистую прибыль на 39 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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За год чистая прибыль компании сократилась до чистого убытка Фото:

Челябинский металлургический комбинат Игоря Зюзина в первом полугодии 2023 года потерпел чистый убыток в размере 10,9 млрд рублей. Как следует из данных отчетности, выручка за год снизилась на 19,3 млрд рублей.

«Чистый убыток в первом полугодии 2023 года составил 10,942 млрд рублей. Выручка обеспечена в размере 79,16 млрд против 98,45 млрд в 2022 году. Разница составила 19,3 млрд рублей», — следует из отчетности.

Падение выручки составило 19,6% год к году. В первом полугодии 2022 года была обеспечена чистая прибыль в размере 29,93 млрд рублей.

«Динамика финансовых показателей обусловлена снижением средней цены реализации и незначительным сокращением объема производства. На показатель чистой прибыли значительное влияние также оказали курсовые разницы», — заявили URA.RU в пресс-службе ПАО «ЧМК».

Отчетность составлена по российским стандартам бухучета. Промежуточные отчеты компания составляет ежеквартально.

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Челябинский металлургический комбинат Игоря Зюзина в первом полугодии 2023 года потерпел чистый убыток в размере 10,9 млрд рублей. Как следует из данных отчетности, выручка за год снизилась на 19,3 млрд рублей. «Чистый убыток в первом полугодии 2023 года составил 10,942 млрд рублей. Выручка обеспечена в размере 79,16 млрд против 98,45 млрд в 2022 году. Разница составила 19,3 млрд рублей», — следует из отчетности. Падение выручки составило 19,6% год к году. В первом полугодии 2022 года была обеспечена чистая прибыль в размере 29,93 млрд рублей. «Динамика финансовых показателей обусловлена снижением средней цены реализации и незначительным сокращением объема производства. На показатель чистой прибыли значительное влияние также оказали курсовые разницы», — заявили URA.RU в пресс-службе ПАО «ЧМК». Отчетность составлена по российским стандартам бухучета. Промежуточные отчеты компания составляет ежеквартально.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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