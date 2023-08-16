Власти отказались вернуть трамвайный маршрут между Челябинском и Копейском

На 2024 год запланировано обновление подвижного состава между Челябинской и Копейском Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Идея о возвращении трамвайного маршрута из Копейска в Челябинск неактуальна, возобновлять рейс не будут. Об этом в прямом эфире 16 августа заявил министр дорожного хозяйства региона Алексей Нечаев.

«Мы не вернем трамвай из Челябинска в Копейск. Два года назад мы рассматривали вариант маршрута электрички из Копейска до железнодорожного вокзала Челябинска, но проект очень дорогостоящий. Если он и будет реализован, то не в текущем моменте. Вместо этого мы усиливаем 123-й маршрут автобуса от Копейска до ЮУрГУ», — уточнил министр в эфире «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс».

Министр отметил, что на 2024 год запланировано обновление подвижного состава между Челябинской и Копейском. На маршрут выйдут 25 новых машин. Пока автобусного движения между этими городами, по словам Нечаева, достаточно. «Трамвай там точно не появится», — отметил он.

Трамвай между Копейском и Челябинском ходил с середины 1940-х до 1976 года, но был ликвидирован по инициативе копейских властей. Таким образом руководство города-спутника областного центра пыталось пресечь отток кадров с копейских шахт на челябинские предприятия.