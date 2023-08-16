В районе Шайдурихи вновь разгорелся лесной пожар

16 августа 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

Власти попросили помощи у местного населения после прошлого сильного пожара в Шайдурихе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В районе села Шайдуриха под Невьянском снова разгорелся пожар. Местные власти просят о помощи. «17 августа 2023 года необходимо участие волонтеров-мужчин в тушении торфяного пожара в районе Шайдурихи. Сбор желающих в 9:00 около администрации Невьянского округа», — говорится в официальном telegram-канале властей. С собой советуют взять удобную одежду для работы в лесу, а также еду и воду. Телефон для связи с координатором: 8-904-543-06-94 (Евгений Пьянков). Месяц назад в лесах Невьянского округа произошел лесной пожар, который перекинулся на село Шайдуриха. В результате сгорело около 40 домов, один человек погиб.

В районе села Шайдуриха под Невьянском снова разгорелся пожар. Местные власти просят о помощи. «17 августа 2023 года необходимо участие волонтеров-мужчин в тушении торфяного пожара в районе Шайдурихи. Сбор желающих в 9:00 около администрации Невьянского округа», — говорится в официальном telegram-канале властей. С собой советуют взять удобную одежду для работы в лесу, а также еду и воду. Телефон для связи с координатором: 8-904-543-06-94 (Евгений Пьянков). Месяц назад в лесах Невьянского округа произошел лесной пожар, который перекинулся на село Шайдуриха. В результате сгорело около 40 домов, один человек погиб.