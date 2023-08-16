В районе Шайдурихи вновь разгорелся лесной пожар

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Последствия пожара в селе Шайдуриха. Свердловская область, последствия пожара, село шайдуриха
Власти попросили помощи у местного населения после прошлого сильного пожара в Шайдурихе Фото:

В районе села Шайдуриха под Невьянском снова разгорелся пожар. Местные власти просят о помощи.

«17 августа 2023 года необходимо участие волонтеров-мужчин в тушении торфяного пожара в районе Шайдурихи. Сбор желающих в 9:00 около администрации Невьянского округа», — говорится в официальном telegram-канале властей.

С собой советуют взять удобную одежду для работы в лесу, а также еду и воду. Телефон для связи с координатором: 8-904-543-06-94 (Евгений Пьянков).

Месяц назад в лесах Невьянского округа произошел лесной пожар, который перекинулся на село Шайдуриха. В результате сгорело около 40 домов, один человек погиб.

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В районе села Шайдуриха под Невьянском снова разгорелся пожар. Местные власти просят о помощи. «17 августа 2023 года необходимо участие волонтеров-мужчин в тушении торфяного пожара в районе Шайдурихи. Сбор желающих в 9:00 около администрации Невьянского округа», — говорится в официальном telegram-канале властей. С собой советуют взять удобную одежду для работы в лесу, а также еду и воду. Телефон для связи с координатором: 8-904-543-06-94 (Евгений Пьянков). Месяц назад в лесах Невьянского округа произошел лесной пожар, который перекинулся на село Шайдуриха. В результате сгорело около 40 домов, один человек погиб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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