Тюменцев за 17 тысяч рублей вывезут в лес и заставят молчать

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Происшествия Колония. Пермь, запрет, разговор, тишина, молчание, свобода слова, гласность
Первому человеку, оплатившему развлечение, достанется отдельная комната Фото:

Жителям Тюмени предлагают пройти «практику молчания». Как сообщается в объявлении на платформе Avito, стоимость такого развлечения составляет 17 тысяч рублей за три дня. На время практики тюменцев вывезут в дом за городом и будут проводить различные медитации.

«Практика молчания. Стоимость суток — 6,5 тысяч рублей, трое суток — 17 тысяч рублей. Всего восемь участниц смогут воспользоваться этой возможностью по такой цене», — сообщается на сайте.

Как указал автор объявления, в стоимость прохождения практики входит трансфер, проживание в домах за городом, медитации и питание. Также человеку, который первым оплатит развлечение, достанется отдельная комната. Другим же тюменцам придется жить по двое.

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Жителям Тюмени предлагают пройти «практику молчания». Как сообщается в объявлении на платформе Avito, стоимость такого развлечения составляет 17 тысяч рублей за три дня. На время практики тюменцев вывезут в дом за городом и будут проводить различные медитации. «Практика молчания. Стоимость суток — 6,5 тысяч рублей, трое суток — 17 тысяч рублей. Всего восемь участниц смогут воспользоваться этой возможностью по такой цене», — сообщается на сайте. Как указал автор объявления, в стоимость прохождения практики входит трансфер, проживание в домах за городом, медитации и питание. Также человеку, который первым оплатит развлечение, достанется отдельная комната. Другим же тюменцам придется жить по двое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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