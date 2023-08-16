Тюменцев за 17 тысяч рублей вывезут в лес и заставят молчать

Первому человеку, оплатившему развлечение, достанется отдельная комната Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Жителям Тюмени предлагают пройти «практику молчания». Как сообщается в объявлении на платформе Avito, стоимость такого развлечения составляет 17 тысяч рублей за три дня. На время практики тюменцев вывезут в дом за городом и будут проводить различные медитации.

«Практика молчания. Стоимость суток — 6,5 тысяч рублей, трое суток — 17 тысяч рублей. Всего восемь участниц смогут воспользоваться этой возможностью по такой цене», — сообщается на сайте.

Как указал автор объявления, в стоимость прохождения практики входит трансфер, проживание в домах за городом, медитации и питание. Также человеку, который первым оплатит развлечение, достанется отдельная комната. Другим же тюменцам придется жить по двое.