В ЯНАО избавляются от пивного бизнеса

Продавцы хотят 1 500 000 рублей за один магазин разливных напитков и пива Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В ЯНАО предприниматели распродают магазины с разливными напитками и пивом. Как показано на площадке «Авито», больше всего точек продаж находится в Новом Уренгое.

«Продам готовый бизнес — магазин разливных напитков. Отличное место расположения. Дизайн-ремонт, новое оборудование, мощная сплит-система холодильной камеры. Охранная и пожарная сигнализация с кнопкой вызова ГБР, видеонаблюдение с телефона. Остается все кроме вывески и кассы. Без товара. Бизнес полностью налажен, необходимо работать, вкладывать душу, и извлекать прибыль», — говорится в одном из объявлений.

На площадке размещено порядка десяти предложений приобрести бизнес. В основном предприниматели продают оборудованные магазины, которые почти не требуют вложений. Стоимость одного магазина составляет от 1 500 000 рублей. По словам одного из продавцов, бизнес продается в связи с переездом.

«Мой бизнес продается уже готовый, ему шесть лет. В связи с переездом в другой регион цена снижена из-за срочности. Готов передать контакты поставщиков и программное обеспечение», — уточнил продавец.

Ранее сообщалось, что ямальцам предлагают зарабатывать на продаже алкогольного мороженного. По информации продавца, в месяц доход может составлять от 750 000 рублей, а работать придется всего один сезон в году.