Жителям ЯНАО предлагают зарабатывать 750 тысяч в месяц, продавая алкогольное мороженное

Жителям Нового Уренгоя (ЯНАО) предлагают продавать крафтовое и алкогольное мороженное. В объявлении, размещенном на «Авито», уточняется, что это сезонный бизнес, а доход в месяц может достигать 750 тысяч рублей.
«Сезонный бизнес по продаже крафтового и алкогольного мороженого. Продавайте алкогольное мороженое и зарабатывайте от 750 000 рублей чистой прибыли в месяц, работая 1 сезон в году!» — говорится в объявлении.
По словам автора, это успешны бизнес. На данный момент работает десять точек в двух городах России. Также автор гарантирует, что у владельца всегда будет необходимое количество мороженого для продажи.
Ранее ямальцам предлагали открыть стрим-студию и зарабатывать 24 миллиона рублей. Тогда автор утверждал, что это модельное агентство и легальный бизнес.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.