19 июня 2023

Жителям ЯНАО предлагают зарабатывать 750 тысяч в месяц, продавая алкогольное мороженное

© Служба новостей «URA.RU»
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Жара. Виды города. Екатеринбург, лето, жара, мороженое
На продаже алкогольного мороженного можно зарабатывать до 750 тысяч рублей Фото:

Жителям Нового Уренгоя (ЯНАО) предлагают продавать крафтовое и алкогольное мороженное. В объявлении, размещенном на «Авито», уточняется, что это сезонный бизнес, а доход в месяц может достигать 750 тысяч рублей.

«Сезонный бизнес по продаже крафтового и алкогольного мороженого. Продавайте алкогольное мороженое и зарабатывайте от 750 000 рублей чистой прибыли в месяц, работая 1 сезон в году!» — говорится в объявлении.

По словам автора, это успешны бизнес. На данный момент работает десять точек в двух городах России. Также автор гарантирует, что у владельца всегда будет необходимое количество мороженого для продажи.

Ранее ямальцам предлагали открыть стрим-студию и зарабатывать 24 миллиона рублей. Тогда автор утверждал, что это модельное агентство и легальный бизнес.

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Жителям Нового Уренгоя (ЯНАО) предлагают продавать крафтовое и алкогольное мороженное. В объявлении, размещенном на «Авито», уточняется, что это сезонный бизнес, а доход в месяц может достигать 750 тысяч рублей. «Сезонный бизнес по продаже крафтового и алкогольного мороженого. Продавайте алкогольное мороженое и зарабатывайте от 750 000 рублей чистой прибыли в месяц, работая 1 сезон в году!» — говорится в объявлении. По словам автора, это успешны бизнес. На данный момент работает десять точек в двух городах России. Также автор гарантирует, что у владельца всегда будет необходимое количество мороженого для продажи. Ранее ямальцам предлагали открыть стрим-студию и зарабатывать 24 миллиона рублей. Тогда автор утверждал, что это модельное агентство и легальный бизнес.
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© Служба новостей «URA.RU»
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