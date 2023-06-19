Жителям ЯНАО предлагают зарабатывать 750 тысяч в месяц, продавая алкогольное мороженное

На продаже алкогольного мороженного можно зарабатывать до 750 тысяч рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жителям Нового Уренгоя (ЯНАО) предлагают продавать крафтовое и алкогольное мороженное. В объявлении, размещенном на «Авито», уточняется, что это сезонный бизнес, а доход в месяц может достигать 750 тысяч рублей.

«Сезонный бизнес по продаже крафтового и алкогольного мороженого. Продавайте алкогольное мороженое и зарабатывайте от 750 000 рублей чистой прибыли в месяц, работая 1 сезон в году!» — говорится в объявлении.

По словам автора, это успешны бизнес. На данный момент работает десять точек в двух городах России. Также автор гарантирует, что у владельца всегда будет необходимое количество мороженого для продажи.

Ранее ямальцам предлагали открыть стрим-студию и зарабатывать 24 миллиона рублей. Тогда автор утверждал, что это модельное агентство и легальный бизнес.