В Тюмени появился новый тренд — «дачный шифтинг»

В Тюмени распространяется новый тренд, который получил название «дачный шифтинг». О том, что многие садоводы стали продавать свои дачи и искать новые поближе к своей городской квартире, URA.RU рассказал на правах анонимности председатель одного из тюменских садоводческих товариществ.
«У меня и у моего коллеги в соседнем СНТ несколько человек продали дачи, еще несколько готовы свои огороды на продажу выставить. Спрашиваем: „Почему? Что не нравится?“ Мы же как председатели стараемся все делать по чести, справедливо. Отвечают: „Дача на Салаирском тракте, а мы живем, например, на Червишевском, хотим дачу поближе к дому“», — поделился с URA.RU собеседник.
Председатель тюменского отделения союза садоводов России Алексей Кучеров подтвердил, что такая тенденция действительно стала популярной летом 2023 года. Однако «дачным шифтингом» занимаются преимущественно молодые люди. «Кто-то в наследство дачу получил от предков, кто-то просто получил по очереди участок, но как правило расположение не совпадает с местом жительства, поэтому продают и ищут более удобные», — добавил Кучеров.
Ранее URA.RU рассказало о том, как купить дачу в Тюмени и не пожалеть о своей покупке. Лучшие места для огорода назвали в союзе садоводов России.
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