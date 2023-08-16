Генерал ВСУ признал ухудшение ситуации на купянском направлении 16 августа 2023 в 19:06 Размер текста - 17 + Александр Сырский лично координировал войска на купянском направлении Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Обстановка на купянском направлении значительно усложнилась для Украины. Об этом сообщил командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский. «В связи с усложнением обстановки на Купянском направлении, большую часть дня работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу», — приводит слова Сырского telegram-канал Military Media Center, координируемый Министерством обороны Украины. Командующий отметил попытки ВС РФ прорвать оборону ВСУ. Ранее военный эксперт. подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские националисты используют гражданских для сооружения укреплений.«Украинские власти привлекают гражданское население в качестве бесплатной рабочей силы», — приводит его слова «Царьград». Обстановка на купянском направлении значительно усложнилась для Украины. Об этом сообщил командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский. «В связи с усложнением обстановки на Купянском направлении, большую часть дня работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу», — приводит слова Сырского telegram-канал Military Media Center, координируемый Министерством обороны Украины. Командующий отметил попытки ВС РФ прорвать оборону ВСУ. Ранее военный эксперт. подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские националисты используют гражданских для сооружения укреплений.«Украинские власти привлекают гражданское население в качестве бесплатной рабочей силы», — приводит его слова «Царьград». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям