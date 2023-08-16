Генерал ВСУ признал ухудшение ситуации на купянском направлении

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Александр Сырский лично координировал войска на купянском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Обстановка на купянском направлении значительно усложнилась для Украины. Об этом сообщил командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский.

«В связи с усложнением обстановки на Купянском направлении, большую часть дня работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу», — приводит слова Сырского telegram-канал Military Media Center, координируемый Министерством обороны Украины. Командующий отметил попытки ВС РФ прорвать оборону ВСУ.

Ранее военный эксперт. подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские националисты используют гражданских для сооружения укреплений.«Украинские власти привлекают гражданское население в качестве бесплатной рабочей силы», — приводит его слова «Царьград».

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Обстановка на купянском направлении значительно усложнилась для Украины. Об этом сообщил командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский. «В связи с усложнением обстановки на Купянском направлении, большую часть дня работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу», — приводит слова Сырского telegram-канал Military Media Center, координируемый Министерством обороны Украины. Командующий отметил попытки ВС РФ прорвать оборону ВСУ. Ранее военный эксперт. подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские националисты используют гражданских для сооружения укреплений.«Украинские власти привлекают гражданское население в качестве бесплатной рабочей силы», — приводит его слова «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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