Скандальный мэр из ХМАО не смог оспорить решение суда об отставке

Глава Барсово Поздняков не смог оспорить решение об отставке в кассационном суде

16 августа 2023 в 19:24 Размер текста - 17 +

Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Глава поселения Барсово Вячеслав Поздняков не смог оспорить решение суда об отставке в седьмом кассационном арбитраже города Челябинска. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа. «По решению суда Сургутского района Поздняков сложил полномочия главы Барсова в связи с утратой доверия. Но его не устроило данное решение, и он подал жалобу. Окружная судейская коллегия оставила ее без изменений, и он обратился в седьмой кассационный суд Челябинска. Но и там его жалобу оставили без изменений», — сообщил источник. Уточнить информацию у Позднякова на момент публикации не удалось. Он не ответил на звонок корреспондента URA.RU. В кассационном суде Челябинска также не подняли трубку. Между тем на сайте опубликовано судебное решение, где сказано, что жалоба Позднякова оставлена без удовлетворения. Ранее URA.RU сообщало, что скандальный мэр не смог сохранить должность из-за родственницы. Судебная коллегия ХМАО подтвердила наличие конфликта интересов при трудоустройстве падчерицы Позднякова в подведомственное мэрии учреждение и его помощи ей в жилищном вопросе.

Глава поселения Барсово Вячеслав Поздняков не смог оспорить решение суда об отставке в седьмом кассационном арбитраже города Челябинска. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа. «По решению суда Сургутского района Поздняков сложил полномочия главы Барсова в связи с утратой доверия. Но его не устроило данное решение, и он подал жалобу. Окружная судейская коллегия оставила ее без изменений, и он обратился в седьмой кассационный суд Челябинска. Но и там его жалобу оставили без изменений», — сообщил источник. Уточнить информацию у Позднякова на момент публикации не удалось. Он не ответил на звонок корреспондента URA.RU. В кассационном суде Челябинска также не подняли трубку. Между тем на сайте опубликовано судебное решение, где сказано, что жалоба Позднякова оставлена без удовлетворения. Ранее URA.RU сообщало, что скандальный мэр не смог сохранить должность из-за родственницы. Судебная коллегия ХМАО подтвердила наличие конфликта интересов при трудоустройстве падчерицы Позднякова в подведомственное мэрии учреждение и его помощи ей в жилищном вопросе.