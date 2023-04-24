24 апреля 2023

Скандальный мэр из ХМАО не смог сохранить должность из-за падчерицы

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, чиновник, закон, власть, заседание, депутат
Мэр Барсово не смог оспорить решение суда об отставке Фото:

Глава Барсово Вячеслав Поздняков не смог оспорить решение суда об отставке. В прокуратуре ХМАО журналисту URA.RU сообщили, что судебная коллегия ХМАО подтвердила наличие конфликта интересов при трудоустройстве падчерицы Позднякова в подведомственное мэрии учреждение и его помощи ей в жилищном вопросе.

«Поздняков обжаловал решение суда о сложении полномочий в связи с утратой доверия, однако судебная коллегия усмотрела в его действиях конфликт интересов. Падчерица главы Барсово в 2018 году приобрела жилье в аварийном доме, и в результате договора мены получила квартиру в новостройке. Кроме того, она была трудоустроена в подведомственное администрации учреждение, не имея обязательного стажа», — уточнили в ведомстве.

Решение суда первой инстанции оставлено без изменений. Корреспондент URA.RU попытался связаться с Поздняковым по телефону, чтобы получить комментарий, однако абонент оказался недоступен.

Ранее URA.RU писало о заявлении главы Барсово, которое он сделал после суда. Он сообщил журналистам, что его подозревают в нецелевом использовании бюджетных средств, которые, по его словам он направил на оплату труда сотрудников мэрии.

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Глава Барсово Вячеслав Поздняков не смог оспорить решение суда об отставке. В прокуратуре ХМАО журналисту URA.RU сообщили, что судебная коллегия ХМАО подтвердила наличие конфликта интересов при трудоустройстве падчерицы Позднякова в подведомственное мэрии учреждение и его помощи ей в жилищном вопросе. «Поздняков обжаловал решение суда о сложении полномочий в связи с утратой доверия, однако судебная коллегия усмотрела в его действиях конфликт интересов. Падчерица главы Барсово в 2018 году приобрела жилье в аварийном доме, и в результате договора мены получила квартиру в новостройке. Кроме того, она была трудоустроена в подведомственное администрации учреждение, не имея обязательного стажа», — уточнили в ведомстве. Решение суда первой инстанции оставлено без изменений. Корреспондент URA.RU попытался связаться с Поздняковым по телефону, чтобы получить комментарий, однако абонент оказался недоступен. Ранее URA.RU писало о заявлении главы Барсово, которое он сделал после суда. Он сообщил журналистам, что его подозревают в нецелевом использовании бюджетных средств, которые, по его словам он направил на оплату труда сотрудников мэрии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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