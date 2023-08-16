Курс доллара упал ниже 95 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, купюра, валюта, финансы, банкнота, деньги, доллары
С момента локального пика доллар подешевел на 7 рублей Фото:

Доллар опустился ниже 95 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара упал до 94,81 рублей, опустившись на 2,34%. Евро стоит 103,65 рублей, следует из данных Московской биржи на 17:26 мск.

По сравнению с пиком 14 августа доллар подешевел примерно на 7 рублей. В момент пика его стоимость достигала 101,75 рубль.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Доллар опустился ниже 95 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара упал до 94,81 рублей, опустившись на 2,34%. Евро стоит 103,65 рублей, следует из данных Московской биржи на 17:26 мск. По сравнению с пиком 14 августа доллар подешевел примерно на 7 рублей. В момент пика его стоимость достигала 101,75 рубль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...