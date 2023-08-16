Курс доллара упал ниже 95 рублей 16 августа 2023 в 19:38 Размер текста - 17 + С момента локального пика доллар подешевел на 7 рублей Фото: Александр Константинов © URA.RU Доллар опустился ниже 95 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара упал до 94,81 рублей, опустившись на 2,34%. Евро стоит 103,65 рублей, следует из данных Московской биржи на 17:26 мск. По сравнению с пиком 14 августа доллар подешевел примерно на 7 рублей. В момент пика его стоимость достигала 101,75 рубль. Доллар опустился ниже 95 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара упал до 94,81 рублей, опустившись на 2,34%. Евро стоит 103,65 рублей, следует из данных Московской биржи на 17:26 мск. По сравнению с пиком 14 августа доллар подешевел примерно на 7 рублей. В момент пика его стоимость достигала 101,75 рубль. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям