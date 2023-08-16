В Госдуме предложили кормить горячим питанием всех школьников

17 августа 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Сейчас горячее питание получают только школьники начальных классов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Госдуме предложили расширить право на горячее питание на школьников всех возрастов. С такой инициативой выступили депутаты от партии ЛДПР, разработавшие соответствующий законопроект, который есть в распоряжении URA.RU. «Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из важных условий поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению. Многолетний опыт наблюдений педагогов и врачей показал, что школьники, не потребляющие во время учебного дня горячую пищу, быстрее утомляются, чаще жалуются на головные боли, на усталость, на боли в желудке, плохое настроение и пониженную работоспособность. Болезни желудка среди детей школьного возраста занимают второе место после заболеваний опорно—двигательного аппарата», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. В разговоре с URA.RU замглавы фракции ЛДПР в Госдуме, председатель комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов отметил, что документ был подготовлен в ответ на обращения родителей. «К сожалению, сегодня многие школьники, не имея адекватной альтернативы, покупают в автоматах чипсы, сухарики, газировку и прочую малополезную для растущего организма дрянь. Депутаты всех фракций много лет добивались того, чтобы начальной школе было предоставлено горячее питание. Этот вопрос был решен. Точку поставил президент, приняв принципиальное решение, и деньги были найдены. Надо идти в этом направлении далее и, думая о будущем и здоровье детей, вводить горячее питание в старших классах. Да, это потребует определенных затрат из бюджета. Но это не просто расходная строка в бухгалтерии, это надежные инвестиции государства в здоровье новых поколений», — сказал парламентарий. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с URA.RU объяснила, что подобная инициатива много времени ищет одобрения у парламента. «Сейчас бесплатным горячим питанием обеспечены дети младших классов. Дети средней и старшей школы не хотят кушать? Это будущее нашей страны. Мы проводили круглый стол по детскому питанию и врачи, и представители здравоохранения, академики били тревогу на этот счет», — добавила она. «Я считаю, что первым этапом должен быть уход от системы госзакупок в системе школьного питания. Во-вторых, обеспечить бесплатным горячим детским питанием все категории школьников, вне зависимости от возраста. Честно говоря, я уверена, что в этом созыве мы добьемся решения этой темы», — заключила Лантратова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Госдуме предложили расширить право на горячее питание на школьников всех возрастов. С такой инициативой выступили депутаты от партии ЛДПР, разработавшие соответствующий законопроект, который есть в распоряжении URA.RU. «Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из важных условий поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению. Многолетний опыт наблюдений педагогов и врачей показал, что школьники, не потребляющие во время учебного дня горячую пищу, быстрее утомляются, чаще жалуются на головные боли, на усталость, на боли в желудке, плохое настроение и пониженную работоспособность. Болезни желудка среди детей школьного возраста занимают второе место после заболеваний опорно—двигательного аппарата», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. В разговоре с URA.RU замглавы фракции ЛДПР в Госдуме, председатель комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов отметил, что документ был подготовлен в ответ на обращения родителей. «К сожалению, сегодня многие школьники, не имея адекватной альтернативы, покупают в автоматах чипсы, сухарики, газировку и прочую малополезную для растущего организма дрянь. Депутаты всех фракций много лет добивались того, чтобы начальной школе было предоставлено горячее питание. Этот вопрос был решен. Точку поставил президент, приняв принципиальное решение, и деньги были найдены. Надо идти в этом направлении далее и, думая о будущем и здоровье детей, вводить горячее питание в старших классах. Да, это потребует определенных затрат из бюджета. Но это не просто расходная строка в бухгалтерии, это надежные инвестиции государства в здоровье новых поколений», — сказал парламентарий. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с URA.RU объяснила, что подобная инициатива много времени ищет одобрения у парламента. «Сейчас бесплатным горячим питанием обеспечены дети младших классов. Дети средней и старшей школы не хотят кушать? Это будущее нашей страны. Мы проводили круглый стол по детскому питанию и врачи, и представители здравоохранения, академики били тревогу на этот счет», — добавила она. «Я считаю, что первым этапом должен быть уход от системы госзакупок в системе школьного питания. Во-вторых, обеспечить бесплатным горячим детским питанием все категории школьников, вне зависимости от возраста. Честно говоря, я уверена, что в этом созыве мы добьемся решения этой темы», — заключила Лантратова.