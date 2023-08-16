В Киеве заявили о тупике ВСУ из-за маневра РФ под Харьковом

Экс-советник Леонида Кучмы Соскин: ВСУ терпят поражение под Харьковом
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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, stock
Олег Соскин заявил, что у ВСУ за два месяца наступления нет результатов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ВСУ терпят провал в Харьковской области и под Авдеевкой, несмотря на попытки украинского командования продвигаться. Об этом сообщил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. По словам политика, ВСУ достигли предела в контрнаступлении.

«Контрнаступление ВСУ вылилось в то, что российские войска уже подошли к Купянску. <…> Вот вам и результат. Под Марьинкой и Лиманом россияне наступают. Авдеевка — россияне наступают», — заявил Соскин на своем youtube-канале. Он отметил, что бойцы ВСУ не добились результата за два месяца.

По словам Соскина, украинская армия потеряла большое количество солдат. ВСУ не хватает оружия в боевых действиях. Он отметил, что в украинском обществе начался раскол. Соскин заявил, что в контрнаступлении достигнут предел.

Ранее Соскин отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский должен ответить за провальное контрнаступление и покинуть свой пост, передает «Царьград». Экс-советник Кучмы сравнил Зеленского с жабой, выпрыгнувшей из грязи, передает телеканал 360.

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Бойцы ВСУ терпят провал в Харьковской области и под Авдеевкой, несмотря на попытки украинского командования продвигаться. Об этом сообщил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. По словам политика, ВСУ достигли предела в контрнаступлении. «Контрнаступление ВСУ вылилось в то, что российские войска уже подошли к Купянску. <…> Вот вам и результат. Под Марьинкой и Лиманом россияне наступают. Авдеевка — россияне наступают», — заявил Соскин на своем youtube-канале. Он отметил, что бойцы ВСУ не добились результата за два месяца. По словам Соскина, украинская армия потеряла большое количество солдат. ВСУ не хватает оружия в боевых действиях. Он отметил, что в украинском обществе начался раскол. Соскин заявил, что в контрнаступлении достигнут предел. Ранее Соскин отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский должен ответить за провальное контрнаступление и покинуть свой пост, передает «Царьград». Экс-советник Кучмы сравнил Зеленского с жабой, выпрыгнувшей из грязи, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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