16 августа 2023

В Пермском крае рядом с поселком вспыхнул лес

© Служба новостей «URA.RU»
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Мало Чаусово . Пожар. Курган, пожар, огонь, мало чаусово
Площадь пожара составляет меньше одного гектара (архивное фото) Фото:

Недалеко от поселка Нартовка в Березниковском городском округе Пермского края загорелся лес. Об этом сообщил глава Березников Алексей Казаченко.

«Горит лес в районе Нартовки. Сообщение в службу 112 поступило утром. По состоянию на 20:00 площадь пожара составляет чуть меньше гектара. Участок небольшой, но есть риск распространения огня. Рядом есть несколько костровищ и окурки под деревьями», — написал Казаченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам главы города, на месте возгорания находятся два пожарных расчета, сотрудники компании «Ермак», которые обслуживают городские леса, и добровольцы.

Ранее URA.RU писало, что за выходные в Пермском крае зафиксировано 10 лесных пожаров. Они возникли в Березниковском, Добрянском, Чердынском городских округах, а также Гайнском муниципальном округе.

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Недалеко от поселка Нартовка в Березниковском городском округе Пермского края загорелся лес. Об этом сообщил глава Березников Алексей Казаченко. «Горит лес в районе Нартовки. Сообщение в службу 112 поступило утром. По состоянию на 20:00 площадь пожара составляет чуть меньше гектара. Участок небольшой, но есть риск распространения огня. Рядом есть несколько костровищ и окурки под деревьями», — написал Казаченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам главы города, на месте возгорания находятся два пожарных расчета, сотрудники компании «Ермак», которые обслуживают городские леса, и добровольцы. Ранее URA.RU писало, что за выходные в Пермском крае зафиксировано 10 лесных пожаров. Они возникли в Березниковском, Добрянском, Чердынском городских округах, а также Гайнском муниципальном округе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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