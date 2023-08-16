В Пермском крае рядом с поселком вспыхнул лес

Площадь пожара составляет меньше одного гектара (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Недалеко от поселка Нартовка в Березниковском городском округе Пермского края загорелся лес. Об этом сообщил глава Березников Алексей Казаченко.

«Горит лес в районе Нартовки. Сообщение в службу 112 поступило утром. По состоянию на 20:00 площадь пожара составляет чуть меньше гектара. Участок небольшой, но есть риск распространения огня. Рядом есть несколько костровищ и окурки под деревьями», — написал Казаченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам главы города, на месте возгорания находятся два пожарных расчета, сотрудники компании «Ермак», которые обслуживают городские леса, и добровольцы.

Ранее URA.RU писало, что за выходные в Пермском крае зафиксировано 10 лесных пожаров. Они возникли в Березниковском, Добрянском, Чердынском городских округах, а также Гайнском муниципальном округе.