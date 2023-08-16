16 августа 2023

Пермский спортсмен потерял 80% крови из-за упавшего на него бревна

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Неделя семьи «Скрепа». Екатеринбург , здоровый образ жизни, конкурс, зож, атракцион, тяжелоатлет, фестиваль скрепа
Тяжелоатлет уронил себе на живот бревно весом 110 килограммов Фото:

Пермский тяжелоатлет, рекордсмен по поднятию тяжестей Борис Харламов лишился 80% крови после того, как уронил себе на живот бревно весом 110 килограммов. Об этом сообщил президент Федерации богатырского спорта «Русь» Алексей Медведев.

«Харламов получил массивный разрыв тонкого кишечника и лишился 80% крови. Он остался жив благодаря быстрым и слаженным действиям врачей», — передает издание «Аргументы и факты Пермь» слова Медведева.

По словам тренера, Борис Харламов потерял контроль над лонг-лифтом. Он упал и уронил себе на живот бревно весом 110 килограммов.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский тяжелоатлет, рекордсмен по поднятию тяжестей Борис Харламов лишился 80% крови после того, как уронил себе на живот бревно весом 110 килограммов. Об этом сообщил президент Федерации богатырского спорта «Русь» Алексей Медведев. «Харламов получил массивный разрыв тонкого кишечника и лишился 80% крови. Он остался жив благодаря быстрым и слаженным действиям врачей», — передает издание «Аргументы и факты Пермь» слова Медведева. По словам тренера, Борис Харламов потерял контроль над лонг-лифтом. Он упал и уронил себе на живот бревно весом 110 килограммов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...