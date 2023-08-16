Пермский спортсмен потерял 80% крови из-за упавшего на него бревна

Тяжелоатлет уронил себе на живот бревно весом 110 килограммов
Пермский тяжелоатлет, рекордсмен по поднятию тяжестей Борис Харламов лишился 80% крови после того, как уронил себе на живот бревно весом 110 килограммов. Об этом сообщил президент Федерации богатырского спорта «Русь» Алексей Медведев.
«Харламов получил массивный разрыв тонкого кишечника и лишился 80% крови. Он остался жив благодаря быстрым и слаженным действиям врачей», — передает издание «Аргументы и факты Пермь» слова Медведева.
По словам тренера, Борис Харламов потерял контроль над лонг-лифтом. Он упал и уронил себе на живот бревно весом 110 килограммов.
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