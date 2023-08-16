16 августа 2023

В ДТП в Перми погиб один человек. Видео

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ДТП на проспекте Космонавтов. Екатеринбург, спасатели, дтп, сотрудники мчс, пожарные
В ДТП погиб один человек (архивное фото) Фото:

В ДТП рядом с сосновым бором на улице Докучаева в Перми погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю.

«Погиб взрослый человек. Четверо пострадавших госпитализированы», — сообщили в ведомстве журналистам издания «Аргументы и факты Пермь».

Подробности аварии на данный момент неизвестны. На месте работает следственно-оперативная группа.

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В ДТП рядом с сосновым бором на улице Докучаева в Перми погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю. «Погиб взрослый человек. Четверо пострадавших госпитализированы», — сообщили в ведомстве журналистам издания «Аргументы и факты Пермь». Подробности аварии на данный момент неизвестны. На месте работает следственно-оперативная группа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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