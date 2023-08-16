В ДТП погиб один человек (архивное фото)
В ДТП рядом с сосновым бором на улице Докучаева в Перми погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю.
«Погиб взрослый человек. Четверо пострадавших госпитализированы», — сообщили в ведомстве журналистам издания «Аргументы и факты Пермь».
Подробности аварии на данный момент неизвестны. На месте работает следственно-оперативная группа.
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