Пермяки стали реже болеть ОРВИ и гриппом
Прививки поставили уже более одного млн жителей
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
С 27 октября по 2 ноября 2025 года на территории Пермского края зарегистрировано снижение числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ на 17,7% по сравнению с предыдущей неделей. За это время было выявлено 9768 заболевших, при этом показатели не достигли эпидемиологического порога, установленного для региона.
«В структуре заболеваемости ОРВИ преобладают возбудители негриппозного происхождения, в числе которых вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы. В целях профилактики в регионе продолжается масштабная кампания по иммунизации населения против гриппа», — сообщает региональный Роспотребнадзор на официальном сайте.
Так, по состоянию на 3 ноября, прививку получили свыше одного млн жителей края. Из них более 400 тысяч человек — это дети. Показатель соответствует 41,9% от общей численности населения региона. Представители ведомства подчеркнули, что масштабная иммунизация позволяет минимизировать вероятность развития осложнений и снизить тяжесть протекания заболеваний при возможном заражении.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!