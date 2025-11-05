Пермяки стали реже болеть ОРВИ и гриппом

Прививки поставили уже более одного млн жителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 27 октября по 2 ноября 2025 года на территории Пермского края зарегистрировано снижение числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ на 17,7% по сравнению с предыдущей неделей. За это время было выявлено 9768 заболевших, при этом показатели не достигли эпидемиологического порога, установленного для региона.

«В структуре заболеваемости ОРВИ преобладают возбудители негриппозного происхождения, в числе которых вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы. В целях профилактики в регионе продолжается масштабная кампания по иммунизации населения против гриппа», — сообщает региональный Роспотребнадзор на официальном сайте.