В Перми коммунальная техника борется с последствиями сильного снегопада, обрушившегося на город. С самого утра, 5 ноября, на улицах города работает техника, сотрудники эксплуатационной службы расчищают от снега остановки общественного транспорта, тротуары. В этом убедился корреспондент агентства, прогулявшийся по улицам краевой столицы.

«Коммунальная техника работает на улицах с самого утра. Снегоуборщики замечены на улицах Куйбышева, Карпинского, Мира, шоссе Космонавтов, и многих других: подметают проезжую часть, тротуары. Рабочие убирают снег там, где не может пройти техника», — отметил корреспондент URA.RU.

URA.RU рассказывало, что в Перми прошел мощный снегопад, снежный покров достиг 10 сантиметров. Сегодня нем 5 ноября на территории региона прогнозируется незначительное потепление, возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха составит от 0 до плюс 3 градусов Цельсия.

