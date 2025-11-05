Логотип РИА URA.RU
Пермяк требовал миллионы от местной администрации за участок в зоне аварии

Прокуратура: бизнесмен пытался получить 28 млн рублей компенсации обманным путем
05 ноября 2025 в 12:14
Суд пришел к выводу, что сделка была осуществлена исключительно с целью получения компенсационных выплат

Суд пришел к выводу, что сделка была осуществлена исключительно с целью получения компенсационных выплат

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Прокуратура Пермского края сообщила о попытке жителя региона незаконно получить из бюджета компенсацию в размере 28 млн рублей за недвижимость, расположенную в аварийной зоне. Конфликтная ситуация развернулась в Березниках между местным предпринимателем и муниципальными властями.

«Бизнесмен приобрел строение и земельный участок в зоне техногенной катастрофы за 70 тысяч рублей. По истечении двух месяцев после совершения сделки он направил обращение в администрацию города с требованием выплатить компенсацию», — сообщает надзорный орган в telegram-канале. 

Предприниматель настаивал на выплате, ссылаясь на то, что доступ к приобретенному участку закрыт, что делало невозможным использование имущества в коммерческих целях. Прокуратура направила в арбитражный суд исковое заявление о признании договора купли-продажи недействительным.

В процессе судебного разбирательства прокурором было доказано, что предприниматель заключил договор без намерения использовать приобретенные объекты в хозяйственной деятельности. Суд также пришел к выводу, что сделка была осуществлена исключительно с целью получения компенсационных выплат. Исковые требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме.

