Украина отказалась от переговоров о транзите газа из России

17 августа 2023 в 01:15 Размер текста - 17 +

Контракт на транзит газа истекает в 2024 году Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Киев отказался вступать в переговоры с Россией по вопросу продления контракта на транзит газа в Европу. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. «Мы точно не будем стороной переговоров с россиянами… Я думаю, что следующий год будет показателен с точки зрения возможности Европы функционировать вообще без российского газа», — цитирует Галущенко «Страна.ua». Контракт на транзит газа в Европу был заключен в 2019 году. Он действует до конца 2024 года. В мае газета The Washington Post сообщала, что Украина не будет закрывать трубопроводы, которые используются для транзита российского газа, поскольку это негативно скажется на всей Европе. Прекращение транзита вызовет резкий рост цен на энергоресурсы, говорилось в статье.

Киев отказался вступать в переговоры с Россией по вопросу продления контракта на транзит газа в Европу. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. «Мы точно не будем стороной переговоров с россиянами… Я думаю, что следующий год будет показателен с точки зрения возможности Европы функционировать вообще без российского газа», — цитирует Галущенко «Страна.ua». Контракт на транзит газа в Европу был заключен в 2019 году. Он действует до конца 2024 года. В мае газета The Washington Post сообщала, что Украина не будет закрывать трубопроводы, которые используются для транзита российского газа, поскольку это негативно скажется на всей Европе. Прекращение транзита вызовет резкий рост цен на энергоресурсы, говорилось в статье.