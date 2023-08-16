В Свердловской области за сутки пропали три пенсионерки. Фото

17 августа 2023 в 02:14 Размер текста - 17 +

Одну из пропавших женщин ищут в лесу (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Свердловской области 16 августа пропали 80-летняя Светлана Алабужина, 84-летняя Маргарита Сычева и 75-летняя Зинаида Коринькова. Их ищут в Екатеринбурге, Первоуральске и селе Мостовском, сообщили волонтеры. Маргарита Сычева ушла в лес и потерялась. Светлана Алабужина может находиться в любом из районов Екатеринбурга, сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». Зинаиду Коринькову ищут в Мостовском, она нуждается в медицинской помощи, отметили волонтеры «Прорыва» в соцсети «ВКонтакте». Приметы Алабужиной: рост — 172 сантиметров, худощавое телосложение, седые короткие волосы и голубые глаза. Она была одета в темные бриджи, темно-зеленую футболку и красные сланцы. Приметы Сычевой: рост — 161 сантиметр, худощавое телосложение, седые волосы и серые глаза. В момент пропажи она была одета в кофту в цветок, синие джинсы, светло-зеленые сланцы, на голове был желтый с красными цветами платок. Приметы Кориньковой: рост — 165 сантиметров, плотное телосложение, карие глаза и темные с сединой волосы. На ней была фиолетовая ветровка. Если вам известно местоположение Сычевой и Алабужиной, звоните на номер +7 (965) 533-33-99 или +7 (965) 513-27-99 (инфорги «ЛизаАлерт»). Информацию о Кориньковой передавайте по номеру +7 (900) 044-02-20 (волонтер «Прорыва»). Фото: сообщество «Поисковый отряд „ЛизАлерт“ Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте» [https://vk.com/lizaalertekb] Фото: сообщество «СРОО ДПСО „Прорыв“ Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте» [https://vk.com/poproriw] Фото: сообщество «Поисковый отряд „ЛизАлерт“ Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте» [https://vk.com/lizaalertekb] Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловской области 16 августа пропали 80-летняя Светлана Алабужина, 84-летняя Маргарита Сычева и 75-летняя Зинаида Коринькова. Их ищут в Екатеринбурге, Первоуральске и селе Мостовском, сообщили волонтеры. Маргарита Сычева ушла в лес и потерялась. Светлана Алабужина может находиться в любом из районов Екатеринбурга, сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». Зинаиду Коринькову ищут в Мостовском, она нуждается в медицинской помощи, отметили волонтеры «Прорыва» в соцсети «ВКонтакте». Приметы Алабужиной: рост — 172 сантиметров, худощавое телосложение, седые короткие волосы и голубые глаза. Она была одета в темные бриджи, темно-зеленую футболку и красные сланцы. Приметы Сычевой: рост — 161 сантиметр, худощавое телосложение, седые волосы и серые глаза. В момент пропажи она была одета в кофту в цветок, синие джинсы, светло-зеленые сланцы, на голове был желтый с красными цветами платок. Приметы Кориньковой: рост — 165 сантиметров, плотное телосложение, карие глаза и темные с сединой волосы. На ней была фиолетовая ветровка. Если вам известно местоположение Сычевой и Алабужиной, звоните на номер +7 (965) 533-33-99 или +7 (965) 513-27-99 (инфорги «ЛизаАлерт»). Информацию о Кориньковой передавайте по номеру +7 (900) 044-02-20 (волонтер «Прорыва»).