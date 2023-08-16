Сейсмолог спрогнозировал мощное землетрясение в Стамбуле

Сейсмолог Герюр: вероятность мощного землетрясения в Стамбуле превышает 60%

17 августа 2023 в 02:31 Размер текста - 17 +

В районе Стамбула вероятность разрушительного землетрясения превышает 60% Фото: Сергей Русанов © URA.RU Вероятность землетрясения магнитудой выше семи баллов в районе Стамбула (Турция) превышает 60%. Мегаполис к нему не готов, подчеркнул турецкий сейсмолог Наджи Герюр в день памяти о землетрясении, произошедшего 17 августа 1999 года в районе Мраморного моря. «30-летний период, во время которого в Стамбуле прогнозируется новое землетрясение магнитудой выше семи баллов, подходит к концу. Ранее неоднократно говорилось, что до 2029 года в регионе ожидается землетрясение не меньшей силы, чем 17 августа 1999 года. Его вероятность составляет не менее 60%, Стамбул не готов к этому», — сказал Герюр в прямом эфире на телеканале TV-100. Ранее член Совета ученых мэрии Стамбула Халюк Эйидоган заявил, что в Стамбуле и в районе Мраморного моря ожидается мощное землетрясение магнитудой выше семи баллов. По словам эксперта, землетрясение почувствуют семь провинций, а катастрофа будет масштабной.

Вероятность землетрясения магнитудой выше семи баллов в районе Стамбула (Турция) превышает 60%. Мегаполис к нему не готов, подчеркнул турецкий сейсмолог Наджи Герюр в день памяти о землетрясении, произошедшего 17 августа 1999 года в районе Мраморного моря. «30-летний период, во время которого в Стамбуле прогнозируется новое землетрясение магнитудой выше семи баллов, подходит к концу. Ранее неоднократно говорилось, что до 2029 года в регионе ожидается землетрясение не меньшей силы, чем 17 августа 1999 года. Его вероятность составляет не менее 60%, Стамбул не готов к этому», — сказал Герюр в прямом эфире на телеканале TV-100. Ранее член Совета ученых мэрии Стамбула Халюк Эйидоган заявил, что в Стамбуле и в районе Мраморного моря ожидается мощное землетрясение магнитудой выше семи баллов. По словам эксперта, землетрясение почувствуют семь провинций, а катастрофа будет масштабной.