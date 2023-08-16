16 августа 2023

Сейсмолог спрогнозировал мощное землетрясение в Стамбуле

Сейсмолог Герюр: вероятность мощного землетрясения в Стамбуле превышает 60%
© Служба новостей «URA.RU»
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Летний отдых, туризм, архив. , турция, флаг турции, турецкая крепость
В районе Стамбула вероятность разрушительного землетрясения превышает 60% Фото:

Вероятность землетрясения магнитудой выше семи баллов в районе Стамбула (Турция) превышает 60%. Мегаполис к нему не готов, подчеркнул турецкий сейсмолог Наджи Герюр в день памяти о землетрясении, произошедшего 17 августа 1999 года в районе Мраморного моря.

«30-летний период, во время которого в Стамбуле прогнозируется новое землетрясение магнитудой выше семи баллов, подходит к концу. Ранее неоднократно говорилось, что до 2029 года в регионе ожидается землетрясение не меньшей силы, чем 17 августа 1999 года. Его вероятность составляет не менее 60%, Стамбул не готов к этому», — сказал Герюр в прямом эфире на телеканале TV-100.

Ранее член Совета ученых мэрии Стамбула Халюк Эйидоган заявил, что в Стамбуле и в районе Мраморного моря ожидается мощное землетрясение магнитудой выше семи баллов. По словам эксперта, землетрясение почувствуют семь провинций, а катастрофа будет масштабной.

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Вероятность землетрясения магнитудой выше семи баллов в районе Стамбула (Турция) превышает 60%. Мегаполис к нему не готов, подчеркнул турецкий сейсмолог Наджи Герюр в день памяти о землетрясении, произошедшего 17 августа 1999 года в районе Мраморного моря. «30-летний период, во время которого в Стамбуле прогнозируется новое землетрясение магнитудой выше семи баллов, подходит к концу. Ранее неоднократно говорилось, что до 2029 года в регионе ожидается землетрясение не меньшей силы, чем 17 августа 1999 года. Его вероятность составляет не менее 60%, Стамбул не готов к этому», — сказал Герюр в прямом эфире на телеканале TV-100. Ранее член Совета ученых мэрии Стамбула Халюк Эйидоган заявил, что в Стамбуле и в районе Мраморного моря ожидается мощное землетрясение магнитудой выше семи баллов. По словам эксперта, землетрясение почувствуют семь провинций, а катастрофа будет масштабной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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