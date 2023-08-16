Россиянам упростят доступ к интернету в многоквартирных домах

«Известия»: российским интернет-провайдерам утвердят правила подключения домов

17 августа 2023 в 04:00 Размер текста - 17 +

Провайдеры смогут ставить роутеры без согласия всех жильцов дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России сотрудники компании-провайдера смогут установить оборудования в зданиях при наличии договора хотя бы с одним из жильцов многоквартирного дома, а не на основании решения большинства. Об этом сообщили эксперты. «В РФ утвердят технические требования к размещению оборудования операторов связи в домах. Провайдерам упростят доступ к домам, а для собственников разработают свод прав», — передают «Известия» слова экспертов. Ранее URA.RU писало, что российских провайдеров начнут штрафовать за отсутствие блокировки киберугроз. Из-за этого россияне могут лишиться интернета.

В России сотрудники компании-провайдера смогут установить оборудования в зданиях при наличии договора хотя бы с одним из жильцов многоквартирного дома, а не на основании решения большинства. Об этом сообщили эксперты. «В РФ утвердят технические требования к размещению оборудования операторов связи в домах. Провайдерам упростят доступ к домам, а для собственников разработают свод прав», — передают «Известия» слова экспертов. Ранее URA.RU писало, что российских провайдеров начнут штрафовать за отсутствие блокировки киберугроз. Из-за этого россияне могут лишиться интернета.