16 августа 2023

Россиянам упростят доступ к интернету в многоквартирных домах

«Известия»: российским интернет-провайдерам утвердят правила подключения домов
© Служба новостей «URA.RU»
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Провайдеры смогут ставить роутеры без согласия всех жильцов дома Фото:

В России сотрудники компании-провайдера смогут установить оборудования в зданиях при наличии договора хотя бы с одним из жильцов многоквартирного дома, а не на основании решения большинства. Об этом сообщили эксперты.

«В РФ утвердят технические требования к размещению оборудования операторов связи в домах. Провайдерам упростят доступ к домам, а для собственников разработают свод прав», — передают «Известия» слова экспертов.

Ранее URA.RU писало, что российских провайдеров начнут штрафовать за отсутствие блокировки киберугроз. Из-за этого россияне могут лишиться интернета.

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В России сотрудники компании-провайдера смогут установить оборудования в зданиях при наличии договора хотя бы с одним из жильцов многоквартирного дома, а не на основании решения большинства. Об этом сообщили эксперты. «В РФ утвердят технические требования к размещению оборудования операторов связи в домах. Провайдерам упростят доступ к домам, а для собственников разработают свод прав», — передают «Известия» слова экспертов. Ранее URA.RU писало, что российских провайдеров начнут штрафовать за отсутствие блокировки киберугроз. Из-за этого россияне могут лишиться интернета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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