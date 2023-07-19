Россиян предупредили о риске потери интернета из-за недобросовестных провайдеров

«Известия»: российских провайдеров начнут штрафовать за отсутствие блокировки киберугроз

20 июля 2023 в 03:08 Размер текста - 17 +

С марта 2022 года действует мораторий на внеплановые проверки операторов, напомнили в Роскомнадзоре Фото: Денис Моргунов © URA.RU Россияне рискуют лишиться интернета, если провайдер, установленный в доме, не пропускает трафик пользователей через специальные системы противодействия киберугрозам (ТСПУ). Об этом предупредили в Роскомнадзоре. До конца 2023 года весь интернет-трафик в России начнет проходить через ТСПУ, сообщили «Известиям» в ведомстве. По словам представителя центра, федеральная служба будет проверять, пропускают ли связисты трафик через такие системы, которые устанавливаются на узлах связи операторов с 2019 года за счет федерального бюджета. Если этого не происходит, операторов ждет штраф от 1 млн до 5 млн рублей. При этом руководство компании связи может быть оштрафовано на 1,5 млн. В случае злостного нарушения должностному лицу может грозить до трех лет лишения свободы. Ранее программисты предупредили об опасности нейросетей, сливающих личные данные, чем могут воспользоваться злоумышленники. Программист нейросетевых интерфейсов Илья Карпук посоветовал не работать с конфиденциальными данными в нейросетях, разработчиком или администратором которых являешься не ты. Кроме того, он порекомендовал использовать сложные пароли и не повторять их на разных сайтах и сервисах.

Россияне рискуют лишиться интернета, если провайдер, установленный в доме, не пропускает трафик пользователей через специальные системы противодействия киберугрозам (ТСПУ). Об этом предупредили в Роскомнадзоре. До конца 2023 года весь интернет-трафик в России начнет проходить через ТСПУ, сообщили «Известиям» в ведомстве. По словам представителя центра, федеральная служба будет проверять, пропускают ли связисты трафик через такие системы, которые устанавливаются на узлах связи операторов с 2019 года за счет федерального бюджета. Если этого не происходит, операторов ждет штраф от 1 млн до 5 млн рублей. При этом руководство компании связи может быть оштрафовано на 1,5 млн. В случае злостного нарушения должностному лицу может грозить до трех лет лишения свободы. Ранее программисты предупредили об опасности нейросетей, сливающих личные данные, чем могут воспользоваться злоумышленники. Программист нейросетевых интерфейсов Илья Карпук посоветовал не работать с конфиденциальными данными в нейросетях, разработчиком или администратором которых являешься не ты. Кроме того, он порекомендовал использовать сложные пароли и не повторять их на разных сайтах и сервисах.