16 августа 2023

В США признали провал антироссийских санкций

Конгрессвумен Грин: санкции провалились из-за роста благосостояния России
© Служба новостей «URA.RU»
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Грин призвала прекратить финансирование Украины Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Провал антироссийских санкций США признала член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин. Об этом она заявила, проанализировав доклад швейцарского банка UBS о росте благосостояния РФ. Она также указала на снижение богатства Штатов и призвала прекратить финансирование Украины.

«Антироссийские санкции США провалились. Больше никаких денег Украине», — написала она в Twitter. Грин сделала акцент на том, что Киев уже получил от Вашингтона 113 млрд долларов.

Ранее швейцарский банк UBS сообщил, что Россия стала богаче в 2022 году, прибавив 60 млрд долларов. Отмечено, что США и Европа в этот период потеряли триллионы долларов.

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Провал антироссийских санкций США признала член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин. Об этом она заявила, проанализировав доклад швейцарского банка UBS о росте благосостояния РФ. Она также указала на снижение богатства Штатов и призвала прекратить финансирование Украины. «Антироссийские санкции США провалились. Больше никаких денег Украине», — написала она в Twitter. Грин сделала акцент на том, что Киев уже получил от Вашингтона 113 млрд долларов. Ранее швейцарский банк UBS сообщил, что Россия стала богаче в 2022 году, прибавив 60 млрд долларов. Отмечено, что США и Европа в этот период потеряли триллионы долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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