Грин призвала прекратить финансирование Украины
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Провал антироссийских санкций США признала член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин. Об этом она заявила, проанализировав доклад швейцарского банка UBS о росте благосостояния РФ. Она также указала на снижение богатства Штатов и призвала прекратить финансирование Украины.
«Антироссийские санкции США провалились. Больше никаких денег Украине», — написала она в Twitter. Грин сделала акцент на том, что Киев уже получил от Вашингтона 113 млрд долларов.
Ранее швейцарский банк UBS сообщил, что Россия стала богаче в 2022 году, прибавив 60 млрд долларов. Отмечено, что США и Европа в этот период потеряли триллионы долларов.
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