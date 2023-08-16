В США признали провал антироссийских санкций

Конгрессвумен Грин: санкции провалились из-за роста благосостояния России

17 августа 2023 в 04:05 Размер текста - 17 +

Грин призвала прекратить финансирование Украины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Провал антироссийских санкций США признала член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин. Об этом она заявила, проанализировав доклад швейцарского банка UBS о росте благосостояния РФ. Она также указала на снижение богатства Штатов и призвала прекратить финансирование Украины. «Антироссийские санкции США провалились. Больше никаких денег Украине», — написала она в Twitter. Грин сделала акцент на том, что Киев уже получил от Вашингтона 113 млрд долларов. Ранее швейцарский банк UBS сообщил, что Россия стала богаче в 2022 году, прибавив 60 млрд долларов. Отмечено, что США и Европа в этот период потеряли триллионы долларов.

Провал антироссийских санкций США признала член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин. Об этом она заявила, проанализировав доклад швейцарского банка UBS о росте благосостояния РФ. Она также указала на снижение богатства Штатов и призвала прекратить финансирование Украины. «Антироссийские санкции США провалились. Больше никаких денег Украине», — написала она в Twitter. Грин сделала акцент на том, что Киев уже получил от Вашингтона 113 млрд долларов. Ранее швейцарский банк UBS сообщил, что Россия стала богаче в 2022 году, прибавив 60 млрд долларов. Отмечено, что США и Европа в этот период потеряли триллионы долларов.