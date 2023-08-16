16 августа 2023

Мэр Кургана объяснила, почему горсад обновляют без учета мнения горожан

Власти Кургана не должны советоваться с горожанами по поводу обновления горсада
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция на тему проведения Дня города. Курган , ситникова елена
Мэр Елена Ситникова объяснила, что действия властей зависят от градостроительного кодекса Фото:

Мэрия Кургана по закону не должна проводить общественные обсуждения перед тем, когда устанавливает новые объекты в горсаду. Об этом 17 августа рассказала мэр Кургана Елена Ситникова.

«Вопросы благоустройства в соответствии с Градостроительным кодексом, действующим законодательством не подлежат публичному обсуждению на общественных слушаниях. Все работы у нас контрактуются на открытых площадках через аукционы. А вопросы наименования территорий подлежат обсуждению», — рассказала Ситникова во время интервью, которое провели представители Центра управления регионом Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в горсаду Кургана уложили прорезиненные красные дорожки. Также в парке планируется установить памятник святому Николаю Чудотворцу.

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Мэрия Кургана по закону не должна проводить общественные обсуждения перед тем, когда устанавливает новые объекты в горсаду. Об этом 17 августа рассказала мэр Кургана Елена Ситникова. «Вопросы благоустройства в соответствии с Градостроительным кодексом, действующим законодательством не подлежат публичному обсуждению на общественных слушаниях. Все работы у нас контрактуются на открытых площадках через аукционы. А вопросы наименования территорий подлежат обсуждению», — рассказала Ситникова во время интервью, которое провели представители Центра управления регионом Курганской области в соцсети «ВКонтакте». Ранее в горсаду Кургана уложили прорезиненные красные дорожки. Также в парке планируется установить памятник святому Николаю Чудотворцу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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