07 августа 2023

Возле курганского правительства стелют красные дорожки. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожки планируют полностью уложить до Дня города
Дорожки планируют полностью уложить до Дня города Фото:

В горсаду Кургана, возле которого находится здание правительства Курганской области, укладывают прорезиненные красные дорожки. Данная информация размещена в telegram-канале городской администрации.

«Обновленные дорожки в Городском саду. Прямо сейчас здесь идет укладка прорезиненного покрытия. Новые пешеходные дорожки не только красивые, но и более безопасные. Работы планируется завершить до Дня города», — указано в сообщении.

Рабочие объяснили URA.RU, что для засыхания дорожки нужно подождать сутки. Сейчас они просят представителей власти обеспечить охрану, чтобы прохожие случайно не наступили на засыхающие дорожку. В противном случае новый объект будет испорчен.

Ранее курганские шахматисты жаловались на проблемы со специализированными столами в горсаду. В парке нет навесов над шахматными столами. При этом самих столов, по словам шахматистов, недостаточно. Представители власти заявили, что в течение августа в горсаду появятся новые столы для интеллектуальных игр.

Пока дорожку только начали укладывать
Пока дорожку только начали укладывать
Фото:
Курганцев просят сутки не наступать на новое покрытие
Курганцев просят сутки не наступать на новое покрытие
Фото:

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В горсаду Кургана, возле которого находится здание правительства Курганской области, укладывают прорезиненные красные дорожки. Данная информация размещена в telegram-канале городской администрации. «Обновленные дорожки в Городском саду. Прямо сейчас здесь идет укладка прорезиненного покрытия. Новые пешеходные дорожки не только красивые, но и более безопасные. Работы планируется завершить до Дня города», — указано в сообщении. Рабочие объяснили URA.RU, что для засыхания дорожки нужно подождать сутки. Сейчас они просят представителей власти обеспечить охрану, чтобы прохожие случайно не наступили на засыхающие дорожку. В противном случае новый объект будет испорчен. Ранее курганские шахматисты жаловались на проблемы со специализированными столами в горсаду. В парке нет навесов над шахматными столами. При этом самих столов, по словам шахматистов, недостаточно. Представители власти заявили, что в течение августа в горсаду появятся новые столы для интеллектуальных игр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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