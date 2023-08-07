Возле курганского правительства стелют красные дорожки. Фото, видео

08 августа 2023 в 15:22 Размер текста - 17 +

Дорожки планируют полностью уложить до Дня города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В горсаду Кургана, возле которого находится здание правительства Курганской области, укладывают прорезиненные красные дорожки. Данная информация размещена в telegram-канале городской администрации. «Обновленные дорожки в Городском саду. Прямо сейчас здесь идет укладка прорезиненного покрытия. Новые пешеходные дорожки не только красивые, но и более безопасные. Работы планируется завершить до Дня города», — указано в сообщении. Рабочие объяснили URA.RU, что для засыхания дорожки нужно подождать сутки. Сейчас они просят представителей власти обеспечить охрану, чтобы прохожие случайно не наступили на засыхающие дорожку. В противном случае новый объект будет испорчен. Ранее курганские шахматисты жаловались на проблемы со специализированными столами в горсаду. В парке нет навесов над шахматными столами. При этом самих столов, по словам шахматистов, недостаточно. Представители власти заявили, что в течение августа в горсаду появятся новые столы для интеллектуальных игр. Пока дорожку только начали укладывать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцев просят сутки не наступать на новое покрытие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В горсаду Кургана, возле которого находится здание правительства Курганской области, укладывают прорезиненные красные дорожки. Данная информация размещена в telegram-канале городской администрации. «Обновленные дорожки в Городском саду. Прямо сейчас здесь идет укладка прорезиненного покрытия. Новые пешеходные дорожки не только красивые, но и более безопасные. Работы планируется завершить до Дня города», — указано в сообщении. Рабочие объяснили URA.RU, что для засыхания дорожки нужно подождать сутки. Сейчас они просят представителей власти обеспечить охрану, чтобы прохожие случайно не наступили на засыхающие дорожку. В противном случае новый объект будет испорчен. Ранее курганские шахматисты жаловались на проблемы со специализированными столами в горсаду. В парке нет навесов над шахматными столами. При этом самих столов, по словам шахматистов, недостаточно. Представители власти заявили, что в течение августа в горсаду появятся новые столы для интеллектуальных игр.