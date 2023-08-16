Пермяк продает магазин женской одежды в ТЦ за иномарку

Магазин продолжает работать Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В пермском торговом центре «Айсберг Modern» выставлен на продажу магазин женской одежды IOWA. Бизнес оценивают в 600 тысяч рублей, но владелец не против обменять его на импортный автомобиль, сказано в объявлении на сайте «Авито».

«Продам магазин на втором этаже торгового центра. Торга нет, но рассмотрю обмен на автомобиль импортного производства за адекватную рыночную стоимость», — написано в объявлении.

Владелец также уточняет, что продает магазин из-за нехватки времени. Цена и предложение действительны до 25 августа. Кроме продавцов в магазине работает стилист, который поможет подобрать одежду. Сейчас в социальных сетях магазина размещена информация о том, что товар распродают со скидками до 70%.

Ранее URA.RU рассказало, что в пермском торговом центре продают еще один женский магазин одежды. Его оценивают в 250 тысяч рублей.