16 августа 2023

Пермяк продает магазин женской одежды в ТЦ за иномарку

© Служба новостей «URA.RU»
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Здесь маркет. Тюмень, женская одежда, одежда, здесь маркет
Магазин продолжает работать Фото:

В пермском торговом центре «Айсберг Modern» выставлен на продажу магазин женской одежды IOWA. Бизнес оценивают в 600 тысяч рублей, но владелец не против обменять его на импортный автомобиль, сказано в объявлении на сайте «Авито».

«Продам магазин на втором этаже торгового центра. Торга нет, но рассмотрю обмен на автомобиль импортного производства за адекватную рыночную стоимость», — написано в объявлении.

Владелец также уточняет, что продает магазин из-за нехватки времени. Цена и предложение действительны до 25 августа. Кроме продавцов в магазине работает стилист, который поможет подобрать одежду. Сейчас в социальных сетях магазина размещена информация о том, что товар распродают со скидками до 70%.

Ранее URA.RU рассказало, что в пермском торговом центре продают еще один женский магазин одежды. Его оценивают в 250 тысяч рублей.

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В пермском торговом центре «Айсберг Modern» выставлен на продажу магазин женской одежды IOWA. Бизнес оценивают в 600 тысяч рублей, но владелец не против обменять его на импортный автомобиль, сказано в объявлении на сайте «Авито». «Продам магазин на втором этаже торгового центра. Торга нет, но рассмотрю обмен на автомобиль импортного производства за адекватную рыночную стоимость», — написано в объявлении. Владелец также уточняет, что продает магазин из-за нехватки времени. Цена и предложение действительны до 25 августа. Кроме продавцов в магазине работает стилист, который поможет подобрать одежду. Сейчас в социальных сетях магазина размещена информация о том, что товар распродают со скидками до 70%. Ранее URA.RU рассказало, что в пермском торговом центре продают еще один женский магазин одежды. Его оценивают в 250 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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