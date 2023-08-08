08 августа 2023

В пермском ТЦ за 250 тысяч продается работающий магазин одежды с товаром

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь Ельцин Центра. Екатеринбург, шопинг, одежда, витрина, маникены, бренды
Всю одежду и манекены оставят покупателю Фото:

В пермском ТЦ «Айсберг» выставлен на продажу магазин женской одежды Twin Shop. Отдел оценивают в 250 тысяч рублей. В эту сумму также входит весь товар, сказано в объявлении на сайте «Авито».

«Срочная продажа готового магазина одежды. Все оборудование и манекены оставляем. Цена — 250 000 рублей. Товарный остаток посчитали по цене закупа. Вы сможете продать его с наценкой и заработать», — сказано в объявлении.

Отдел находится на первой линии торгового центра. Рядом расположены магазины федеральных брендов. Также продавец готов отдать магазин без товара. В этом случае сумма сделки составит 100 тысяч рублей.

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В пермском ТЦ «Айсберг» выставлен на продажу магазин женской одежды Twin Shop. Отдел оценивают в 250 тысяч рублей. В эту сумму также входит весь товар, сказано в объявлении на сайте «Авито». «Срочная продажа готового магазина одежды. Все оборудование и манекены оставляем. Цена — 250 000 рублей. Товарный остаток посчитали по цене закупа. Вы сможете продать его с наценкой и заработать», — сказано в объявлении. Отдел находится на первой линии торгового центра. Рядом расположены магазины федеральных брендов. Также продавец готов отдать магазин без товара. В этом случае сумма сделки составит 100 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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