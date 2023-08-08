В пермском ТЦ за 250 тысяч продается работающий магазин одежды с товаром

Всю одежду и манекены оставят покупателю
В пермском ТЦ «Айсберг» выставлен на продажу магазин женской одежды Twin Shop. Отдел оценивают в 250 тысяч рублей. В эту сумму также входит весь товар, сказано в объявлении на сайте «Авито».
«Срочная продажа готового магазина одежды. Все оборудование и манекены оставляем. Цена — 250 000 рублей. Товарный остаток посчитали по цене закупа. Вы сможете продать его с наценкой и заработать», — сказано в объявлении.
Отдел находится на первой линии торгового центра. Рядом расположены магазины федеральных брендов. Также продавец готов отдать магазин без товара. В этом случае сумма сделки составит 100 тысяч рублей.
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