Свердловский мэр начнет решать межнациональные проблемы в России

Мэр Талицы займет пост в агентстве по делам национальностей

17 августа 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Мэр Талицы Александр Толкачев переходит в ФАДН Фото: Анна Майорова © URA.RU Мэр Талицы (Свердловская область) Александр Толкачев решил покинуть свою должность и занять новую в Федеральном агентстве по делам национальностей. Он уже подал в местную думу заявление о сложении с себя полномочий. «По Толкачеву в ближайшее время пройдет заседание гордумы, на котором депутаты примут его отставку. Вообще он давно хотел идти на повышение, но ему нужна была какая-то замена. И [Толкачев], в итоге, взрастил себе преемника Михаила Михайлова, который работал заместителем. Он теперь будет исполнять обязанности главы до выборов, а потом, с большой долей вероятности, сам пройдет через думу и станет новым главой», — сообщил источник агентства URA.RU. По словам собеседника, Толкачев займет руководящую должность в Федеральном агентстве по делам национальностей и будет заниматься решением межнациональных проблем. Работать чиновнику придется в Ростове-на-Дону. Связаться с Толкачевым к моменту публикации заметки не удалось — по словам секретаря, он находится в командировке в Луганской народной республике. Дата возвращения в Свердловскую область пока не известна. Толкачев является одним из опытнейших свердловских мэров. Он руководит Талицей с 2010 года, находится в хороших отношениях с губернатором Евгением Куйвашевым. До этого чиновник работал в сельхозсекторе и возглавлял крупные аграрные предприятия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэр Талицы (Свердловская область) Александр Толкачев решил покинуть свою должность и занять новую в Федеральном агентстве по делам национальностей. Он уже подал в местную думу заявление о сложении с себя полномочий. «По Толкачеву в ближайшее время пройдет заседание гордумы, на котором депутаты примут его отставку. Вообще он давно хотел идти на повышение, но ему нужна была какая-то замена. И [Толкачев], в итоге, взрастил себе преемника Михаила Михайлова, который работал заместителем. Он теперь будет исполнять обязанности главы до выборов, а потом, с большой долей вероятности, сам пройдет через думу и станет новым главой», — сообщил источник агентства URA.RU. По словам собеседника, Толкачев займет руководящую должность в Федеральном агентстве по делам национальностей и будет заниматься решением межнациональных проблем. Работать чиновнику придется в Ростове-на-Дону. Связаться с Толкачевым к моменту публикации заметки не удалось — по словам секретаря, он находится в командировке в Луганской народной республике. Дата возвращения в Свердловскую область пока не известна. Толкачев является одним из опытнейших свердловских мэров. Он руководит Талицей с 2010 года, находится в хороших отношениях с губернатором Евгением Куйвашевым. До этого чиновник работал в сельхозсекторе и возглавлял крупные аграрные предприятия.