В Кургане на остановках поставят табло с отслеживанием маршрутов

Мэр Ситникова пообещала курганцам табло с отслеживанием маршрутов на остановках

Мэр обещает, что отслеживать транспорт горожане смогут в режиме реального времени уже в сентябре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На крупных остановках Кургана установят экраны, где в режиме реального времени можно будет отследить нахождение автобуса. Об этом в прямом эфире группы «Центра управления регионом Курганской области» в соцсети «ВКонтакте» рассказала глава города Елена Ситникова.

«На 10-12 остановочных комплексов, таких как „Рынок“, „Вокзал“ и так далее, на магистральных улицах будет установлен экран, где в режиме реального времени желающие смогут отследить по схеме движение автобусов. Смогут также узнать, когда прибудет автобус на остановку», — сообщила Ситникова.

Со слов мэра, для таких экранов властями предусмотрено специальное программное обеспечение. На запуск и установку этого программного обеспечения объявлен конкурс. По задумке властей, оно и позволит следить за перемещением автобусов по маршрутной сети. Результаты аукциона будут подведены к концу августа, а уже в сентябре планируется сделать функцию доступной для всех. Установка экранов, уточнила Ситникова, предусмотрена контрактом.

Ранее URA.RU писало, что мэр Кургана объяснила, почему таблички с расписанием на остановочных пунктах установлены высоко. Причиной такого решения стали вандалы.