16 августа 2023

В Тюмени рядом с АЗС начался пожар. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
Пожар произошел на территории ЖК «Сердце Сибири» Фото:

В Тюмени с территории ЖК «Сердце Сибири» валят клубы густого черного дыма. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. По их словам, рядом с кварталом находится АЗС «Газпром нефть».

«На территории ЖК «Сердце Сибири» начался какой-то серьезный пожар. Валят клубы густого черного дыма. Что именно загорелось — не видно. Недалеко, кстати, находится АЗС «Газпром нефть», — сообщил агентству один из очевидцев происшествия.

В пресс-службе регионального управления МЧС по Тюменской области агентству подтвердили информацию о пожаре. «Горят стройматериалы на стройке. На месте работают пять единиц техники и личный состав из 21 человека. Угрозы распространения огня на соседние здания нет», — сообщили там агентству.

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В Тюмени с территории ЖК «Сердце Сибири» валят клубы густого черного дыма. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. По их словам, рядом с кварталом находится АЗС «Газпром нефть». «На территории ЖК «Сердце Сибири» начался какой-то серьезный пожар. Валят клубы густого черного дыма. Что именно загорелось — не видно. Недалеко, кстати, находится АЗС «Газпром нефть», — сообщил агентству один из очевидцев происшествия. В пресс-службе регионального управления МЧС по Тюменской области агентству подтвердили информацию о пожаре. «Горят стройматериалы на стройке. На месте работают пять единиц техники и личный состав из 21 человека. Угрозы распространения огня на соседние здания нет», — сообщили там агентству.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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