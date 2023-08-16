В Тюмени рядом с АЗС начался пожар. Видео

17 августа 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

Пожар произошел на территории ЖК «Сердце Сибири» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени с территории ЖК «Сердце Сибири» валят клубы густого черного дыма. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. По их словам, рядом с кварталом находится АЗС «Газпром нефть». «На территории ЖК «Сердце Сибири» начался какой-то серьезный пожар. Валят клубы густого черного дыма. Что именно загорелось — не видно. Недалеко, кстати, находится АЗС «Газпром нефть», — сообщил агентству один из очевидцев происшествия. В пресс-службе регионального управления МЧС по Тюменской области агентству подтвердили информацию о пожаре. «Горят стройматериалы на стройке. На месте работают пять единиц техники и личный состав из 21 человека. Угрозы распространения огня на соседние здания нет», — сообщили там агентству.

В Тюмени с территории ЖК «Сердце Сибири» валят клубы густого черного дыма. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. По их словам, рядом с кварталом находится АЗС «Газпром нефть». «На территории ЖК «Сердце Сибири» начался какой-то серьезный пожар. Валят клубы густого черного дыма. Что именно загорелось — не видно. Недалеко, кстати, находится АЗС «Газпром нефть», — сообщил агентству один из очевидцев происшествия. В пресс-службе регионального управления МЧС по Тюменской области агентству подтвердили информацию о пожаре. «Горят стройматериалы на стройке. На месте работают пять единиц техники и личный состав из 21 человека. Угрозы распространения огня на соседние здания нет», — сообщили там агентству.