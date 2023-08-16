В ХМАО выберут самого быстрого гонщика на соревнованиях по дрэг-рейсингу

17 августа 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

Победителем станет тот, кто преодолеет дистанцию 402 метра быстрее всех Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Самого быстрого гонщика в личном зачете выберут соревнованиях по дрэг-рейсингу, которые начнутся в Нефтеюганске 2 сентября. Об этом URA.RU сообщили организаторы мероприятия. Соревновательный этап гонок на ускорение пройдет на территории аэропорта Нефтеюганска. Протяженность трассы составляет 402 метра. Жюри оценит участников по результатам заездов, лучший результат будет зачтен из двух допустимых попыток. «Дрэг рейсинг — это официальное мероприятие, которое отличается от ночных гонок тем, что его проводят лицензированные судьи, которые заботятся о безопасности пилотов и зрителей. Трэк для безопасности зрителей огражден бетонными блоками. На 17 августа мы получили 20 заявок на участие. Также мы обновили регламент, чтобы уравнять шансы на победу. Теперь классы разделяются по временным промежуткам, а не по техническим характеристикам», — рассказали организаторы. К участию в соревнованиях допускаются физические лица не моложе 18 лет. Автомобили должны отвечать правилам безопасности. По итогам соревнований, награждаются участники, занявшие первые три места. Призовой фонд пока что неизвестен. Ранее URA.RU рассказывало, что рыбаки посоревнуются между собой за звание лучшего на чемпионате ХМАО. Лучшего рыбака в лично-командном зачете выберут на окружном Чемпионате по рыболовному спорту, который начнется в Ханты-Мансийске 25 августа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самого быстрого гонщика в личном зачете выберут соревнованиях по дрэг-рейсингу, которые начнутся в Нефтеюганске 2 сентября. Об этом URA.RU сообщили организаторы мероприятия. Соревновательный этап гонок на ускорение пройдет на территории аэропорта Нефтеюганска. Протяженность трассы составляет 402 метра. Жюри оценит участников по результатам заездов, лучший результат будет зачтен из двух допустимых попыток. «Дрэг рейсинг — это официальное мероприятие, которое отличается от ночных гонок тем, что его проводят лицензированные судьи, которые заботятся о безопасности пилотов и зрителей. Трэк для безопасности зрителей огражден бетонными блоками. На 17 августа мы получили 20 заявок на участие. Также мы обновили регламент, чтобы уравнять шансы на победу. Теперь классы разделяются по временным промежуткам, а не по техническим характеристикам», — рассказали организаторы. К участию в соревнованиях допускаются физические лица не моложе 18 лет. Автомобили должны отвечать правилам безопасности. По итогам соревнований, награждаются участники, занявшие первые три места. Призовой фонд пока что неизвестен. Ранее URA.RU рассказывало, что рыбаки посоревнуются между собой за звание лучшего на чемпионате ХМАО. Лучшего рыбака в лично-командном зачете выберут на окружном Чемпионате по рыболовному спорту, который начнется в Ханты-Мансийске 25 августа.