В Нижнем Тагиле готовятся к переделу рынка пассажирских перевозок

Мэрия Нижнего Тагила (Свердловская область) готовится забрать у коммерческих перевозчиков часть автобусных маршрутов. Для этого созывают рабочую группу из местных чиновников.
В распоряжении местной администрации сказано, что в Нижнем Тагиле готовятся создать муниципальное автобусное предприятие, которое создаст конкуренцию частным автобусным перевозчикам. Этот процесс будет курировать специально созданная рабочая группа под руководством вице-мэра по городскому хозяйству и строительству Егора Копысова.
Заседания группы будут проходить по согласованию, но не реже одного раза в десять рабочих дней. Специалистам предстоит разрабатывать и внедрять решения по вопросам создания новой муниципальной структуры.
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