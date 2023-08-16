16 августа 2023

В Нижнем Тагиле готовятся к переделу рынка пассажирских перевозок

Мэрия Нижнего Тагила отберет у частников ряд автобусных маршрутов
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Мегион, газель, маршрутка
В Нижнем Тагиле у коммерсантов отберут часть автобусных маршрутов Фото:

Мэрия Нижнего Тагила (Свердловская область) готовится забрать у коммерческих перевозчиков часть автобусных маршрутов. Для этого созывают рабочую группу из местных чиновников.

В распоряжении местной администрации сказано, что в Нижнем Тагиле готовятся создать муниципальное автобусное предприятие, которое создаст конкуренцию частным автобусным перевозчикам. Этот процесс будет курировать специально созданная рабочая группа под руководством вице-мэра по городскому хозяйству и строительству Егора Копысова.

Заседания группы будут проходить по согласованию, но не реже одного раза в десять рабочих дней. Специалистам предстоит разрабатывать и внедрять решения по вопросам создания новой муниципальной структуры.

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Мэрия Нижнего Тагила (Свердловская область) готовится забрать у коммерческих перевозчиков часть автобусных маршрутов. Для этого созывают рабочую группу из местных чиновников. В распоряжении местной администрации сказано, что в Нижнем Тагиле готовятся создать муниципальное автобусное предприятие, которое создаст конкуренцию частным автобусным перевозчикам. Этот процесс будет курировать специально созданная рабочая группа под руководством вице-мэра по городскому хозяйству и строительству Егора Копысова. Заседания группы будут проходить по согласованию, но не реже одного раза в десять рабочих дней. Специалистам предстоит разрабатывать и внедрять решения по вопросам создания новой муниципальной структуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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