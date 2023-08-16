Тюменские дачники обиделись на МЧС из-за штрафов

Тюменское управление МЧС оштрафовало 23 СНТ за отсутствие водоемов

17 августа 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

Председатели нескольких СНТ отдали участки, предназначенные для создания водохранилищ, под другие нужды Фото: Анна Майорова © URA.RU Председатели двух десятков тюменских СНТ возмущены штрафами, которые на них наложили инспекторы МЧС из-за отсутствия водоемов в садоводческих товариществах. О намерении в ближайшее время оспорить санкции заявил URA.RU один из «провинившихся» председателей. «Не все СНТ у нас большие, не во всех есть место копать водохранилище. Если есть водоем в соседнем СНТ, зачем терять ценные сотки земли? Неужели так сложно воду от соседних дач при необходимости накачать?» — возмутился собеседник URA.RU. В администрации Тюмени агентству пояснили, что штрафы были назначены по итогам проверки, которую вместе с управлением по делам ГО и ЧС провели инспекторы отдела надзорной деятельности тюменского МЧС. «У каждого СНТ есть участки целевые под водоемы. Решение об использовании данных территорий и участков принималось правлением СНТ. И ответственность на них же», — пояснили URA.RU в администрации города Тюмени. Известно, что из 23 проверенных СНТ одному предстоит заплатить штраф 300 тысяч рублей, еще трем — 400 тысяч рублей. Еще 19 садоводческих товариществ отделались предупреждениями. URA.RU направило запрос в тюменское отделение союза садоводов России, ответ ожидается.

Председатели двух десятков тюменских СНТ возмущены штрафами, которые на них наложили инспекторы МЧС из-за отсутствия водоемов в садоводческих товариществах. О намерении в ближайшее время оспорить санкции заявил URA.RU один из «провинившихся» председателей. «Не все СНТ у нас большие, не во всех есть место копать водохранилище. Если есть водоем в соседнем СНТ, зачем терять ценные сотки земли? Неужели так сложно воду от соседних дач при необходимости накачать?» — возмутился собеседник URA.RU. В администрации Тюмени агентству пояснили, что штрафы были назначены по итогам проверки, которую вместе с управлением по делам ГО и ЧС провели инспекторы отдела надзорной деятельности тюменского МЧС. «У каждого СНТ есть участки целевые под водоемы. Решение об использовании данных территорий и участков принималось правлением СНТ. И ответственность на них же», — пояснили URA.RU в администрации города Тюмени. Известно, что из 23 проверенных СНТ одному предстоит заплатить штраф 300 тысяч рублей, еще трем — 400 тысяч рублей. Еще 19 садоводческих товариществ отделались предупреждениями. URA.RU направило запрос в тюменское отделение союза садоводов России, ответ ожидается.