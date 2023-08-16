16 августа 2023

Тюменские дачники обиделись на МЧС из-за штрафов

Тюменское управление МЧС оштрафовало 23 СНТ за отсутствие водоемов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Репетиция воздушной части парада Победы. Екатеринбург, коттедж, дача, дачный участок, жилые дома, отдых, дом, дачный поселок, дачный дом
Председатели нескольких СНТ отдали участки, предназначенные для создания водохранилищ, под другие нужды Фото:

Председатели двух десятков тюменских СНТ возмущены штрафами, которые на них наложили инспекторы МЧС из-за отсутствия водоемов в садоводческих товариществах. О намерении в ближайшее время оспорить санкции заявил URA.RU один из «провинившихся» председателей.

«Не все СНТ у нас большие, не во всех есть место копать водохранилище. Если есть водоем в соседнем СНТ, зачем терять ценные сотки земли? Неужели так сложно воду от соседних дач при необходимости накачать?» — возмутился собеседник URA.RU.

В администрации Тюмени агентству пояснили, что штрафы были назначены по итогам проверки, которую вместе с управлением по делам ГО и ЧС провели инспекторы отдела надзорной деятельности тюменского МЧС. «У каждого СНТ есть участки целевые под водоемы. Решение об использовании данных территорий и участков принималось правлением СНТ. И ответственность на них же», — пояснили URA.RU в администрации города Тюмени.

Известно, что из 23 проверенных СНТ одному предстоит заплатить штраф 300 тысяч рублей, еще трем — 400 тысяч рублей. Еще 19 садоводческих товариществ отделались предупреждениями. URA.RU направило запрос в тюменское отделение союза садоводов России, ответ ожидается.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатели двух десятков тюменских СНТ возмущены штрафами, которые на них наложили инспекторы МЧС из-за отсутствия водоемов в садоводческих товариществах. О намерении в ближайшее время оспорить санкции заявил URA.RU один из «провинившихся» председателей. «Не все СНТ у нас большие, не во всех есть место копать водохранилище. Если есть водоем в соседнем СНТ, зачем терять ценные сотки земли? Неужели так сложно воду от соседних дач при необходимости накачать?» — возмутился собеседник URA.RU. В администрации Тюмени агентству пояснили, что штрафы были назначены по итогам проверки, которую вместе с управлением по делам ГО и ЧС провели инспекторы отдела надзорной деятельности тюменского МЧС. «У каждого СНТ есть участки целевые под водоемы. Решение об использовании данных территорий и участков принималось правлением СНТ. И ответственность на них же», — пояснили URA.RU в администрации города Тюмени. Известно, что из 23 проверенных СНТ одному предстоит заплатить штраф 300 тысяч рублей, еще трем — 400 тысяч рублей. Еще 19 садоводческих товариществ отделались предупреждениями. URA.RU направило запрос в тюменское отделение союза садоводов России, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...