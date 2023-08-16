В Челябинске продолжается строительство межвузовского международного кампуса. Кадрами со стройки объекта, поделилась пресс-служба правительства региона.
«В 2026 году кампус примет студентов и молодых ученых со всей страны. Как идет его строительство мы показали в видео», — отметили в правительстве региона.
Сроком сдачи всех объектов станет конец 2025 года. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер планирует сдачу первого объекта в марте 2024 года. Кампус возводят на площадке Челябинского и Южноуральского госуниверситетов. На 123 тысячах квадратных метров разместят общежития на 3400 человек, коворкинги, лаборатории, технопарк, физкультурный комплекс и амфитеатр.
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