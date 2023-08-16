16 августа 2023

Правительство региона показало строительство межвузовского кампуса в Челябинске. Видео

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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в Челябинске. Челябинск , макет, студенческий кампус
Строительство кампуса планируют завершить к 2026 году Фото:

В Челябинске продолжается строительство межвузовского международного кампуса. Кадрами со стройки объекта, поделилась пресс-служба правительства региона.

«В 2026 году кампус примет студентов и молодых ученых со всей страны. Как идет его строительство мы показали в видео», — отметили в правительстве региона.

Сроком сдачи всех объектов станет конец 2025 года. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер планирует сдачу первого объекта в марте 2024 года. Кампус возводят на площадке Челябинского и Южноуральского госуниверситетов. На 123 тысячах квадратных метров разместят общежития на 3400 человек, коворкинги, лаборатории, технопарк, физкультурный комплекс и амфитеатр.

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В Челябинске продолжается строительство межвузовского международного кампуса. Кадрами со стройки объекта, поделилась пресс-служба правительства региона. «В 2026 году кампус примет студентов и молодых ученых со всей страны. Как идет его строительство мы показали в видео», — отметили в правительстве региона. Сроком сдачи всех объектов станет конец 2025 года. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер планирует сдачу первого объекта в марте 2024 года. Кампус возводят на площадке Челябинского и Южноуральского госуниверситетов. На 123 тысячах квадратных метров разместят общежития на 3400 человек, коворкинги, лаборатории, технопарк, физкультурный комплекс и амфитеатр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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