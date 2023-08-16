16 августа 2023

Застрявшие в Турции свердловчане вернулись в Россию

Red Wings вернул в Россию застрявших в Турции свердловчан
© Служба новостей «URA.RU»
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Страны европейского союза. Пермь , полет на самолете, иллюминатор самолета, облака из самолета
Red Wings вернул в РФ свердловчан, которые трое суток провели в аэропорту турецкой Антальи Фото:

Авиакомпания Red Wings вернула в Россию всех жителей Свердловской области, чьи рейсы на несколько суток задерживали из-за поломок самолетов. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика.

«Red Wings вторые сутки работает в штатном режиме, вернулась к расписанию, опубликованному на сайте. Все пассажиры задержанных рейсов вернулись в страну», — говорится в сообщении.

Более 800 туристов столкнулись с проблемой вылета из Екатеринбурга в Анталью: пассажиры ждали рейсы более трех суток. В Red Wings поясняли, что это было вызвано поломкой самолетов. Росавиация выделила резервные самолеты, чтобы перевезти туристов.

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Авиакомпания Red Wings вернула в Россию всех жителей Свердловской области, чьи рейсы на несколько суток задерживали из-за поломок самолетов. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика. «Red Wings вторые сутки работает в штатном режиме, вернулась к расписанию, опубликованному на сайте. Все пассажиры задержанных рейсов вернулись в страну», — говорится в сообщении. Более 800 туристов столкнулись с проблемой вылета из Екатеринбурга в Анталью: пассажиры ждали рейсы более трех суток. В Red Wings поясняли, что это было вызвано поломкой самолетов. Росавиация выделила резервные самолеты, чтобы перевезти туристов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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