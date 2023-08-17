Путин: от Москвы до Петербурга можно будет доехать за 2 часа

Путин: Россия построит скоростную ж/д магистраль Москва — Петербург

17 августа 2023 в 17:21 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что видит перспективы строительства ВСМ до Адлера, а также Донецка и Луганска Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России реализуют высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, время в пути составит 2 часа 15 минут. «Наступил момент для реализации высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом. Время в пути по ВСМ между Москвой и Петербургом составит 2 часа 15 минут вместо сегодняшних 4 часов», — заявил Владимир Путин во время запуска движения по МЦД-3, трансляция которого шла на телеканале «Россия-24». Президент добавил, что после реализации этого участка ВСМ нужно продолжать магистраль до Нижнего Новгорода, Воронежа, и Уральского региона. Также Путин сообщил, что обсудит с президентом Беларуси Александром Лукашенко строительство магистрали в направлении Минска. Кроме того, российский лидер видит перспективы строительства ВСМ до Адлера, Донецка и Луганска.

В России реализуют высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, время в пути составит 2 часа 15 минут. «Наступил момент для реализации высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом. Время в пути по ВСМ между Москвой и Петербургом составит 2 часа 15 минут вместо сегодняшних 4 часов», — заявил Владимир Путин во время запуска движения по МЦД-3, трансляция которого шла на телеканале «Россия-24». Президент добавил, что после реализации этого участка ВСМ нужно продолжать магистраль до Нижнего Новгорода, Воронежа, и Уральского региона. Также Путин сообщил, что обсудит с президентом Беларуси Александром Лукашенко строительство магистрали в направлении Минска. Кроме того, российский лидер видит перспективы строительства ВСМ до Адлера, Донецка и Луганска.