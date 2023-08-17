«Ридус»: Россия заработала миллионы на штрафах за дискредитацию и пропаганду ЛГБТ

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Российский бюджет пополнился на несколько миллионов рублей Фото:
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Бюджет России пополнился на несколько миллионов рублей из-за штрафов по законам о дискредитации российской армии, о ЛГБТ пропаганде и о неудаленнии нежелательной информации. Все штрафы собрало издание «Ридус» в своем материале.

«Самым крупным, наверное, штрафом такого рода за последние полтора года была сумма в размере четырех миллиардов рублей, которую мировой суд Пресненского района Москвы в июне 2023 года присудил корпорации Google за неуплату назначенного ранее двухмиллиардного штрафа», — говорится в материале «Ридус». Также бюджет России пополнился за счет и других штрафов, среди них издание выделило:

  • Google за отказ удалять недостоверную информацию о спецоперации — четыре миллиона рублей, затем последовал штраф в семь миллионов;
  • «Новой газете» за нарушение работы СМИ — 350 тысяч рублей;
  • второй штраф «Новой газете» был вынесен за дискредитацию армии России — 500 000 рублей;
  • TikTok за отказ удалять материалы с пропагандой ЛГБТ — три миллиона рублей;
  • сервису Twitch, который отказывался удалять интервью с бывшим советником Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем — четыре миллиона рублей.

На несколько тысяч пополнилась казна за счет штрафов кинотеатров. Они отказывались маркировать ЛГБТ сцены в выпускаемых фильмах. Также за нарушение закона пришлось заплатить штраф многим деятелям культуры, признанным иностранными агентами.

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Бюджет России пополнился на несколько миллионов рублей из-за штрафов по законам о дискредитации российской армии, о ЛГБТ пропаганде и о неудаленнии нежелательной информации. Все штрафы собрало издание «Ридус» в своем материале. «Самым крупным, наверное, штрафом такого рода за последние полтора года была сумма в размере четырех миллиардов рублей, которую мировой суд Пресненского района Москвы в июне 2023 года присудил корпорации Google за неуплату назначенного ранее двухмиллиардного штрафа», — говорится в материале «Ридус». Также бюджет России пополнился за счет и других штрафов, среди них издание выделило: На несколько тысяч пополнилась казна за счет штрафов кинотеатров. Они отказывались маркировать ЛГБТ сцены в выпускаемых фильмах. Также за нарушение закона пришлось заплатить штраф многим деятелям культуры, признанным иностранными агентами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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