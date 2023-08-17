«Ридус»: Россия заработала миллионы на штрафах за дискредитацию и пропаганду ЛГБТ

17 августа 2023 в 23:00 Размер текста - 17 +

Российский бюджет пополнился на несколько миллионов рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бюджет России пополнился на несколько миллионов рублей из-за штрафов по законам о дискредитации российской армии, о ЛГБТ пропаганде и о неудаленнии нежелательной информации. Все штрафы собрало издание «Ридус» в своем материале. «Самым крупным, наверное, штрафом такого рода за последние полтора года была сумма в размере четырех миллиардов рублей, которую мировой суд Пресненского района Москвы в июне 2023 года присудил корпорации Google за неуплату назначенного ранее двухмиллиардного штрафа», — говорится в материале «Ридус». Также бюджет России пополнился за счет и других штрафов, среди них издание выделило: Google за отказ удалять недостоверную информацию о спецоперации — четыре миллиона рублей, затем последовал штраф в семь миллионов;

«Новой газете» за нарушение работы СМИ — 350 тысяч рублей;

второй штраф «Новой газете» был вынесен за дискредитацию армии России — 500 000 рублей;

TikTok за отказ удалять материалы с пропагандой ЛГБТ — три миллиона рублей;

сервису Twitch, который отказывался удалять интервью с бывшим советником Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем — четыре миллиона рублей. На несколько тысяч пополнилась казна за счет штрафов кинотеатров. Они отказывались маркировать ЛГБТ сцены в выпускаемых фильмах. Также за нарушение закона пришлось заплатить штраф многим деятелям культуры, признанным иностранными агентами.

Бюджет России пополнился на несколько миллионов рублей из-за штрафов по законам о дискредитации российской армии, о ЛГБТ пропаганде и о неудаленнии нежелательной информации. Все штрафы собрало издание «Ридус» в своем материале. «Самым крупным, наверное, штрафом такого рода за последние полтора года была сумма в размере четырех миллиардов рублей, которую мировой суд Пресненского района Москвы в июне 2023 года присудил корпорации Google за неуплату назначенного ранее двухмиллиардного штрафа», — говорится в материале «Ридус». Также бюджет России пополнился за счет и других штрафов, среди них издание выделило: На несколько тысяч пополнилась казна за счет штрафов кинотеатров. Они отказывались маркировать ЛГБТ сцены в выпускаемых фильмах. Также за нарушение закона пришлось заплатить штраф многим деятелям культуры, признанным иностранными агентами.