Дефиле под «Банд’Эрос» и городские VIP в жюри — как прошла «Мисс Екатеринбург-2023». Фото

В Екатеринбурге выбрали самую красивую девушку города

18 августа 2023 в 00:56 Размер текста - 17 +

Специально для выходов участниц уральские дизайнеры разработали новые коллекции одежды Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие Впервые «Мисс Екатеринбург» прошла не за закрытыми дверям: на праздник красоты могли прийти все желающие — в честь 300-летия города его решили провести в Историческом сквере. Помимо красоток на сцену вышли звездный ведущий Дмитрий Хрусталев и группа «Банд’Эрос». Как прошел конкурс, где определяли самую красивую девушку города — в материале URA.RU. В этом году мероприятие обошлось без разнообразия в состязаниях, в отличие от 2022 года, когда девушки обменивались подарками с королевами прошлых лет и пели в мюзикле. Финал был оформлен лишь в четыре конкурсных выхода. В каждом девочки представляли по два района Екатеринбурга, дефилируя по сцене, упоминая, чем каждый из районов прославился и какие достойные архитектурные объекты в нем есть. Началось мероприятие с представления конкурсанток — каждая из них выходила на сцену и поддерживала диалог с Дмитрием Хрусталевым. Общаясь с Евой Кирнос, шоумен в шутку сказал: «Не поглядывай на меня так, ведь я старше твоего отца». Следом красотки прошли по подиуму, демонстрируя монохромные наряды от ECLATA. После екатеринбурженки устроили небольшой забег по сцене. «Здесь, наверное, членам жюри предстоит спортивную пластику, умение девочек элегантно в такт музыке бегать по сцене и физическую форму участниц», — шутливо отметил Хрусталев. А затем участницы облачились в одежду HARD, устроили танцы в стиле «вог» и завершили все проходом под песню «Про красивую жизнь». Пока жюри решало, кто станет обладательницей короны, горожане успели насладиться часовым концертом группы «Банд’Эрос». Кстати, в этом году трех победительниц определяли випы-города: заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, областной министр культуры Светлана Учайкина, исполняющий обязанности главы МВЦ «Екатеринбург Экспо» Наталья Варламова, официальный фотограф конкурса Игорь Усенко, чемпион международных автогонок, депутат свердловского заксобрания Сергей Карякин, главный балетмейстер «Урал Опера Балет» Максим Петров, директор департамента образования Константин Шевченко и управляющий велнес-клуба «Тихвинъ» Алена Мазурак. В итоге «Мисс Екатеринбург-2023» стала 21-летняя ретушер Александра Кузнецова. Помимо короны девушка получила двухкомнатную квартиру евроформата в ЖК «Миллениум» в Юго-Западном районе, второе место заняла Екатерина Трубникова, третье — Ева Кирнос. Мисс «Зрительских симпатий» получила Ксения Брагина. Подарки победительницам преподнесли генеральные партнеры конкурса — компания «Практика», «Сима-ленд», «Гринвич Недвижимость» и проект «Кандинский». Как призналась журналистам Александра Кузнецова, открытый финал на широкую публику не сказался на ее выступлениях, хотя первое дефиле показалось ей неудачным, но затем волнение ушло на второй план. «Не думаю, что этот конкурс только о внешней красоте, он еще и о внутренней. Нас водили в различные музеи, на экскурсии, в компании, чтобы мы все знали о городе. Я очень сильно в себя верила, каждый день себе говорила о победе, но не ожидала, что выиграю», — поделилась впечатлениями Александра. Девушка окончила Уральский государственный экономический университет по специальности бухгалтера-экономист — решила пойти по стопам своих родных, но пока занимается другими вещами. «Я еще не нашла себя. У меня есть хобби, на котором я зарабатываю — это ретушерство, при этом хочу себя рассмотреть в качестве экономиста. Но моя жизнь однозначно измениться, потому что на конкурсе в нас очень много вкладывали — знание, мудрость, любовь», — отметила королева. Александра занималась с шести лет бальными танцами, но увлечение пришлось отложить в сторону — екатеринбурженка была самой высокой в коллективе и ей не могли найти партнера. Также девушка умеет подбирать музыку на слух, занимается лепкой — у нее даже есть комната-мастерская с печью, где она вместе с мамой выжигает глину. Кстати, родные пришли поддержать конкурсантку и первыми встретили ее в качестве обладательницы короны. На вопрос о личной жизни, Александра скромно ответила, что ее сердце пока свободно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Впервые «Мисс Екатеринбург» прошла не за закрытыми дверям: на праздник красоты могли прийти все желающие — в честь 300-летия города его решили провести в Историческом сквере. Помимо красоток на сцену вышли звездный ведущий Дмитрий Хрусталев и группа «Банд’Эрос». Как прошел конкурс, где определяли самую красивую девушку города — в материале URA.RU. В этом году мероприятие обошлось без разнообразия в состязаниях, в отличие от 2022 года, когда девушки обменивались подарками с королевами прошлых лет и пели в мюзикле. Финал был оформлен лишь в четыре конкурсных выхода. В каждом девочки представляли по два района Екатеринбурга, дефилируя по сцене, упоминая, чем каждый из районов прославился и какие достойные архитектурные объекты в нем есть. Началось мероприятие с представления конкурсанток — каждая из них выходила на сцену и поддерживала диалог с Дмитрием Хрусталевым. Общаясь с Евой Кирнос, шоумен в шутку сказал: «Не поглядывай на меня так, ведь я старше твоего отца». Следом красотки прошли по подиуму, демонстрируя монохромные наряды от ECLATA. После екатеринбурженки устроили небольшой забег по сцене. «Здесь, наверное, членам жюри предстоит спортивную пластику, умение девочек элегантно в такт музыке бегать по сцене и физическую форму участниц», — шутливо отметил Хрусталев. А затем участницы облачились в одежду HARD, устроили танцы в стиле «вог» и завершили все проходом под песню «Про красивую жизнь». Пока жюри решало, кто станет обладательницей короны, горожане успели насладиться часовым концертом группы «Банд’Эрос». Кстати, в этом году трех победительниц определяли випы-города: заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, областной министр культуры Светлана Учайкина, исполняющий обязанности главы МВЦ «Екатеринбург Экспо» Наталья Варламова, официальный фотограф конкурса Игорь Усенко, чемпион международных автогонок, депутат свердловского заксобрания Сергей Карякин, главный балетмейстер «Урал Опера Балет» Максим Петров, директор департамента образования Константин Шевченко и управляющий велнес-клуба «Тихвинъ» Алена Мазурак. В итоге «Мисс Екатеринбург-2023» стала 21-летняя ретушер Александра Кузнецова. Помимо короны девушка получила двухкомнатную квартиру евроформата в ЖК «Миллениум» в Юго-Западном районе, второе место заняла Екатерина Трубникова, третье — Ева Кирнос. Мисс «Зрительских симпатий» получила Ксения Брагина. Подарки победительницам преподнесли генеральные партнеры конкурса — компания «Практика», «Сима-ленд», «Гринвич Недвижимость» и проект «Кандинский». Как призналась журналистам Александра Кузнецова, открытый финал на широкую публику не сказался на ее выступлениях, хотя первое дефиле показалось ей неудачным, но затем волнение ушло на второй план. «Не думаю, что этот конкурс только о внешней красоте, он еще и о внутренней. Нас водили в различные музеи, на экскурсии, в компании, чтобы мы все знали о городе. Я очень сильно в себя верила, каждый день себе говорила о победе, но не ожидала, что выиграю», — поделилась впечатлениями Александра. Девушка окончила Уральский государственный экономический университет по специальности бухгалтера-экономист — решила пойти по стопам своих родных, но пока занимается другими вещами. «Я еще не нашла себя. У меня есть хобби, на котором я зарабатываю — это ретушерство, при этом хочу себя рассмотреть в качестве экономиста. Но моя жизнь однозначно измениться, потому что на конкурсе в нас очень много вкладывали — знание, мудрость, любовь», — отметила королева. Александра занималась с шести лет бальными танцами, но увлечение пришлось отложить в сторону — екатеринбурженка была самой высокой в коллективе и ей не могли найти партнера. Также девушка умеет подбирать музыку на слух, занимается лепкой — у нее даже есть комната-мастерская с печью, где она вместе с мамой выжигает глину. Кстати, родные пришли поддержать конкурсантку и первыми встретили ее в качестве обладательницы короны. На вопрос о личной жизни, Александра скромно ответила, что ее сердце пока свободно.