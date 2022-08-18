Финал не обошелся и без памятного фото с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На самой элитной площадке Екатеринбурга — в Teatro Veneziano в «Покровском Пассаже» выбрали новую «Мисс Екатеринбург». Конкурс стал юбилейный по счету и прошел в столице Урала в 25-й раз. URA.RU побывало на празднике красоты и оценило таланты 12 лучших девушек города.

Конкурс начался с дефиле королев прошлых лет: на сцене в вечерних нарядах прошлись Екатерина Зверева (2002), Екатерина Дурнова (2004), Нина Савельева (2010), Татьяна Неверова (2011), Екатерина Лапшина (2013) и многие другие. Самой опытной гостьей конкурса красоты стала Людмила Попова — она в 1997 году получила титул «Мисс Краса».

В первом отделении финала конкурса участницы презентовали себя, после чего обменялись подарками с королевами прошлых лет. Участницы «Мисс Екатеринбург 2022» дарили куклы-обереги, которые предварительно сделали на мастер-классе, а взамен получали подарки разные по формату и стоимости. Кому-то из девушек повезло больше, и «Мисс Екатеринбург» прошлых лет дарили им пригласительное на закрытое мероприятие, косметику, бьюти-боксы, самодельное украшение. Кто-то же не стал сильно заморачиваться и вручал обложку для загранпаспорта с надписью «Мисс Екатеринбург», письмо с посланием и эко-кружку.

Куклы-обереги финалистки «Мисс Екатеринбург» дарили победительницам предыдущих годов, а взамен получали различные подарки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Эта кукла была сделана на мастер-классе, который девушки посещали во время подготовки к конкурсу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следом конкурсантки устроили представление в стиле мюзикла «Чикаго», в котором спели о том, с какими трудностями они сталкивались. Одни жаловались на жесткую диету и запрет на загар, другие говорили, что на репетициях их постоянно упрекали в неправильной постановке стопы, а кому-то предъявляли за уральский говор и неразборчивую речь. «Прийти на конкурс решили сами и не жалеем ни о чем. Стоять на сцене — уже победа, и без нее мы не уйдем», — таким припевом оканчивалось каждое выступление из участниц. Всего же было спето 12 куплетов.

Во время музыкального представления участницы рассказали зрителям, через какие трудности им прошлось пройти во время репетиций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Девушки пели без фонограммы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Как позже призналась директор «Мисс Екатеринбург» Светлана Петракова, поставить мюзикл организаторы решили после того, как во время подготовки узнали, что восемь из двенадцати участниц умеют петь. «Этот текст они написали сами и пели они сами… Мы вышли на „Чикаго“ неожиданным образом и поняли, что наконец-то можем зацепить [зрителей] мюзиклом. Мы рискнули, и у нас получилось», — заявила Петракова

Завершился конкурс дефиле финалисток в пышных платьях с букетами. Кроме «Мисс Екатеринбург» конкурсанткам вручили и другие титулы. Так «Мисс X-fit» стала Владислава Киселева, «Мисс зрительских симпатий» — Яна Фогель, «II Вице-мисс Екатеринбурга 2022» — Елизавета Дурнова, «I Вице-мисс Екатеринбурга 2022» — Софья Тюпа.

В этом году жюри конкурса полностью состояло из победительниц «Мисс Екатеринбург» прошлых лет. Кроме этого, мероприятие посетило 13 девушек, заслуживших корону в предыдущие годы. По традиции короновал новую «Мисс Екатеринбург 2022» глава Екатеринбурга Алексей Орлов. В этом ему помогала победительница прошлого года Виолетта Сараева.

Обсуждать будущую победительницу гости праздника начали еще до начала мероприятия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вручала корону новой «Мисс Екатеринбург» вместе с главой города победительница прошлого года Виолетта Сараева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В этом году в жюри впервые не было мужчин: новую королеву выбирали победительницы прошлых лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вначале конкурса каждая девушка немного рассказала о себе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Маски екатеринбурженки делали самостоятельно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Владислава Киселева удостоилась титула «Мисс X-fit», потому что усердно посещала тренировки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Мисс зрительских симпатий» забрала Яна Фогель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Елизавета Дурнова стала «II Вице-мисс Екатеринбурга» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

А «I Вице-мисс Екатеринбурга» — Софья Тюпа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Корона новой «Мисс Екатеринбург 2022» то и дело пыталась упасть с головы Татьяны Кузьминой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Каждой из титулованных красотой вручили по букету Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После мероприятия на сцену к девушкам с поздравлениями поднялись участницы прошлых лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

До некоторых победительниц было сложно дотянуться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU