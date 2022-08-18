На самой элитной площадке Екатеринбурга — в Teatro Veneziano в «Покровском Пассаже» выбрали новую «Мисс Екатеринбург». Конкурс стал юбилейный по счету и прошел в столице Урала в 25-й раз. URA.RU побывало на празднике красоты и оценило таланты 12 лучших девушек города.
Конкурс начался с дефиле королев прошлых лет: на сцене в вечерних нарядах прошлись Екатерина Зверева (2002), Екатерина Дурнова (2004), Нина Савельева (2010), Татьяна Неверова (2011), Екатерина Лапшина (2013) и многие другие. Самой опытной гостьей конкурса красоты стала Людмила Попова — она в 1997 году получила титул «Мисс Краса».
В первом отделении финала конкурса участницы презентовали себя, после чего обменялись подарками с королевами прошлых лет. Участницы «Мисс Екатеринбург 2022» дарили куклы-обереги, которые предварительно сделали на мастер-классе, а взамен получали подарки разные по формату и стоимости. Кому-то из девушек повезло больше, и «Мисс Екатеринбург» прошлых лет дарили им пригласительное на закрытое мероприятие, косметику, бьюти-боксы, самодельное украшение. Кто-то же не стал сильно заморачиваться и вручал обложку для загранпаспорта с надписью «Мисс Екатеринбург», письмо с посланием и эко-кружку.
Куклы-обереги финалистки «Мисс Екатеринбург» дарили победительницам предыдущих годов, а взамен получали различные подарки
Следом конкурсантки устроили представление в стиле мюзикла «Чикаго», в котором спели о том, с какими трудностями они сталкивались. Одни жаловались на жесткую диету и запрет на загар, другие говорили, что на репетициях их постоянно упрекали в неправильной постановке стопы, а кому-то предъявляли за уральский говор и неразборчивую речь. «Прийти на конкурс решили сами и не жалеем ни о чем. Стоять на сцене — уже победа, и без нее мы не уйдем», — таким припевом оканчивалось каждое выступление из участниц. Всего же было спето 12 куплетов.
Во время музыкального представления участницы рассказали зрителям, через какие трудности им прошлось пройти во время репетиций
Как позже призналась директор «Мисс Екатеринбург» Светлана Петракова, поставить мюзикл организаторы решили после того, как во время подготовки узнали, что восемь из двенадцати участниц умеют петь. «Этот текст они написали сами и пели они сами… Мы вышли на „Чикаго“ неожиданным образом и поняли, что наконец-то можем зацепить [зрителей] мюзиклом. Мы рискнули, и у нас получилось», — заявила Петракова
Завершился конкурс дефиле финалисток в пышных платьях с букетами. Кроме «Мисс Екатеринбург» конкурсанткам вручили и другие титулы. Так «Мисс X-fit» стала Владислава Киселева, «Мисс зрительских симпатий» — Яна Фогель, «II Вице-мисс Екатеринбурга 2022» — Елизавета Дурнова, «I Вице-мисс Екатеринбурга 2022» — Софья Тюпа.
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На самой элитной площадке Екатеринбурга — в Teatro Veneziano в «Покровском Пассаже» выбрали новую «Мисс Екатеринбург». Конкурс стал юбилейный по счету и прошел в столице Урала в 25-й раз. URA.RU побывало на празднике красоты и оценило таланты 12 лучших девушек города. Конкурс начался с дефиле королев прошлых лет: на сцене в вечерних нарядах прошлись Екатерина Зверева (2002), Екатерина Дурнова (2004), Нина Савельева (2010), Татьяна Неверова (2011), Екатерина Лапшина (2013) и многие другие. Самой опытной гостьей конкурса красоты стала Людмила Попова — она в 1997 году получила титул «Мисс Краса». В первом отделении финала конкурса участницы презентовали себя, после чего обменялись подарками с королевами прошлых лет. Участницы «Мисс Екатеринбург 2022» дарили куклы-обереги, которые предварительно сделали на мастер-классе, а взамен получали подарки разные по формату и стоимости. Кому-то из девушек повезло больше, и «Мисс Екатеринбург» прошлых лет дарили им пригласительное на закрытое мероприятие, косметику, бьюти-боксы, самодельное украшение. Кто-то же не стал сильно заморачиваться и вручал обложку для загранпаспорта с надписью «Мисс Екатеринбург», письмо с посланием и эко-кружку. Следом конкурсантки устроили представление в стиле мюзикла «Чикаго», в котором спели о том, с какими трудностями они сталкивались. Одни жаловались на жесткую диету и запрет на загар, другие говорили, что на репетициях их постоянно упрекали в неправильной постановке стопы, а кому-то предъявляли за уральский говор и неразборчивую речь. «Прийти на конкурс решили сами и не жалеем ни о чем. Стоять на сцене — уже победа, и без нее мы не уйдем», — таким припевом оканчивалось каждое выступление из участниц. Всего же было спето 12 куплетов. Как позже призналась директор «Мисс Екатеринбург» Светлана Петракова, поставить мюзикл организаторы решили после того, как во время подготовки узнали, что восемь из двенадцати участниц умеют петь. «Этот текст они написали сами и пели они сами… Мы вышли на „Чикаго“ неожиданным образом и поняли, что наконец-то можем зацепить [зрителей] мюзиклом. Мы рискнули, и у нас получилось», — заявила Петракова Завершился конкурс дефиле финалисток в пышных платьях с букетами. Кроме «Мисс Екатеринбург» конкурсанткам вручили и другие титулы. Так «Мисс X-fit» стала Владислава Киселева, «Мисс зрительских симпатий» — Яна Фогель, «II Вице-мисс Екатеринбурга 2022» — Елизавета Дурнова, «I Вице-мисс Екатеринбурга 2022» — Софья Тюпа. В этом году жюри конкурса полностью состояло из победительниц «Мисс Екатеринбург» прошлых лет. Кроме этого, мероприятие посетило 13 девушек, заслуживших корону в предыдущие годы. По традиции короновал новую «Мисс Екатеринбург 2022» глава Екатеринбурга Алексей Орлов. В этом ему помогала победительница прошлого года Виолетта Сараева.