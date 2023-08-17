17 августа 2023

В курганском лагере казаки открыли смену выстрелами из автомата. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области открыли казачью смену в лагере «Лазурный»
В Курганской области открыли казачью смену в лагере «Лазурный» Фото:

В Курганской области в загородном палаточном лагере «Лазурный» в Куртамышском округе школьникам открыли казачью смену под звуки выстрелов из автомата Калашникова. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на мероприятии.

«В лагере „Лазурный“ под выстрелы из автомата открылась смена „Казачья сотня“. Стреляли холостыми патронами. Также казаки рассказали ребятам истории с фронта и из казачьей жизни. Ответили на все интересующие школьников вопросы», — передает корреспондент.

Открыл казачью смену доброволец из зоны СВО, педагог-организатор Регионального центра патриотического воспитания Александр Пылков. Также в мероприятии принял участие заместитель Войскового атамана Оренбургского войскового казачьего общества по Курганской области Дмитрий Исаев.

В лагере «Лазурный» в Куртамышском округе для школьников открыли смену «Казачья сотня»
В лагере «Лазурный» в Куртамышском округе для школьников открыли смену «Казачья сотня»
Фото:
На открытии смены выступил участник СВО Александр Пылков, который рассказал ребятам об информационной войне и своем опыте на фронте
На открытии смены выступил участник СВО Александр Пылков, который рассказал ребятам об информационной войне и своем опыте на фронте
Фото:

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В Курганской области в загородном палаточном лагере «Лазурный» в Куртамышском округе школьникам открыли казачью смену под звуки выстрелов из автомата Калашникова. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на мероприятии. «В лагере „Лазурный“ под выстрелы из автомата открылась смена „Казачья сотня“. Стреляли холостыми патронами. Также казаки рассказали ребятам истории с фронта и из казачьей жизни. Ответили на все интересующие школьников вопросы», — передает корреспондент. Открыл казачью смену доброволец из зоны СВО, педагог-организатор Регионального центра патриотического воспитания Александр Пылков. Также в мероприятии принял участие заместитель Войскового атамана Оренбургского войскового казачьего общества по Курганской области Дмитрий Исаев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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