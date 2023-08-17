В Курганской области открыли казачью смену в лагере «Лазурный» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в загородном палаточном лагере «Лазурный» в Куртамышском округе школьникам открыли казачью смену под звуки выстрелов из автомата Калашникова. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на мероприятии.

«В лагере „Лазурный“ под выстрелы из автомата открылась смена „Казачья сотня“. Стреляли холостыми патронами. Также казаки рассказали ребятам истории с фронта и из казачьей жизни. Ответили на все интересующие школьников вопросы», — передает корреспондент.

Открыл казачью смену доброволец из зоны СВО, педагог-организатор Регионального центра патриотического воспитания Александр Пылков. Также в мероприятии принял участие заместитель Войскового атамана Оренбургского войскового казачьего общества по Курганской области Дмитрий Исаев.

В лагере «Лазурный» в Куртамышском округе для школьников открыли смену «Казачья сотня» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU