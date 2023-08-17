17 августа 2023

Челябинец нашел килограммовый гриб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Гигантские грибы, Челябинская область
Вес гриба составил более одного килограмма Фото:

Челябинец нашел гриб весом более одного килограмма. Фотографиями находки Сергей Жигалин поделился с URA.RU.

«Этот гриб весит больше килограмма и совсем чистый. Контейнер трехведерный, он лежит сверху для сравнения с другими грибами», — рассказал URA.RU Жигалин.

Урожай грибов мужчина собрал вблизи Ильменского заповедника в деревне Яраткулова (Аргаяшский район, Челябинская область). Он также отметил, что в грибе-гиганте совсем нет червей.

Гигантские грибы, Челябинская область
Грибы мужчина собрал в Аргаяшском районе
Фото:
Гигантские грибы, Челябинская область
В огромном грибе совсем не оказалось насекомых
Фото:

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Челябинец нашел гриб весом более одного килограмма. Фотографиями находки Сергей Жигалин поделился с URA.RU. «Этот гриб весит больше килограмма и совсем чистый. Контейнер трехведерный, он лежит сверху для сравнения с другими грибами», — рассказал URA.RU Жигалин. Урожай грибов мужчина собрал вблизи Ильменского заповедника в деревне Яраткулова (Аргаяшский район, Челябинская область). Он также отметил, что в грибе-гиганте совсем нет червей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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