Вес гриба составил более одного килограмма Фото: Сергей Жигалин © URA.RU

Челябинец нашел гриб весом более одного килограмма. Фотографиями находки Сергей Жигалин поделился с URA.RU.

«Этот гриб весит больше килограмма и совсем чистый. Контейнер трехведерный, он лежит сверху для сравнения с другими грибами», — рассказал URA.RU Жигалин.

Урожай грибов мужчина собрал вблизи Ильменского заповедника в деревне Яраткулова (Аргаяшский район, Челябинская область). Он также отметил, что в грибе-гиганте совсем нет червей.

Грибы мужчина собрал в Аргаяшском районе Фото: Сергей Жигалин © URA.RU