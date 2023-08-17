Вес гриба составил более одного килограмма
Челябинец нашел гриб весом более одного килограмма. Фотографиями находки Сергей Жигалин поделился с URA.RU.
«Этот гриб весит больше килограмма и совсем чистый. Контейнер трехведерный, он лежит сверху для сравнения с другими грибами», — рассказал URA.RU Жигалин.
Урожай грибов мужчина собрал вблизи Ильменского заповедника в деревне Яраткулова (Аргаяшский район, Челябинская область). Он также отметил, что в грибе-гиганте совсем нет червей.
Грибы мужчина собрал в Аргаяшском районе
В огромном грибе совсем не оказалось насекомых
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