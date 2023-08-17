17 августа 2023

Бастрыкин взял под контроль дело об изнасиловании мигрантом 16-летней челябинки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин ждет доклад от руководителя управления СКР по Челябинской области Петра Решетникова по факту изнасилования мигрантом 16-летней девушки в Магнитогорске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В социальных медиа опубликован материал о том, что в Магнитогорске уроженец Средней Азии совершил преступление против половой неприкосновенности 16-летней девушки. Бастрыкин поручил Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела», — сообщает пресс-служба СК РФ.

В ведомстве отметили, что в региональном управлении по факту изнасилования несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. Силы сотрудников направлены на сбор и закрепление доказательной базы.

По предварительным данным, мигрант познакомился с девушкой во время смены в такси. Он долго катал ее по ночному городу, предлагал отдохнуть. Получив отказ, он силой завел ее в квартиру, где дважды изнасиловал.

Мигранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Он пробудет в СИЗО минимум два месяца.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин ждет доклад от руководителя управления СКР по Челябинской области Петра Решетникова по факту изнасилования мигрантом 16-летней девушки в Магнитогорске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В социальных медиа опубликован материал о том, что в Магнитогорске уроженец Средней Азии совершил преступление против половой неприкосновенности 16-летней девушки. Бастрыкин поручил Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела», — сообщает пресс-служба СК РФ. В ведомстве отметили, что в региональном управлении по факту изнасилования несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. Силы сотрудников направлены на сбор и закрепление доказательной базы. По предварительным данным, мигрант познакомился с девушкой во время смены в такси. Он долго катал ее по ночному городу, предлагал отдохнуть. Получив отказ, он силой завел ее в квартиру, где дважды изнасиловал. Мигранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Он пробудет в СИЗО минимум два месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...