Бастрыкин взял под контроль дело об изнасиловании мигрантом 16-летней челябинки

Глава СК РФ Александр Бастрыкин ждет доклад от руководителя управления СКР по Челябинской области Петра Решетникова по факту изнасилования мигрантом 16-летней девушки в Магнитогорске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В социальных медиа опубликован материал о том, что в Магнитогорске уроженец Средней Азии совершил преступление против половой неприкосновенности 16-летней девушки. Бастрыкин поручил Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела», — сообщает пресс-служба СК РФ.
В ведомстве отметили, что в региональном управлении по факту изнасилования несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. Силы сотрудников направлены на сбор и закрепление доказательной базы.
По предварительным данным, мигрант познакомился с девушкой во время смены в такси. Он долго катал ее по ночному городу, предлагал отдохнуть. Получив отказ, он силой завел ее в квартиру, где дважды изнасиловал.
Мигранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Он пробудет в СИЗО минимум два месяца.
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