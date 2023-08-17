17 августа 2023
16 августа 2023

Самолет авиакомпании «Ямал» отстранили от полетов из-за столкновения с гусями

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, аэропорт, впп, взлетно-посадочная полоса, самолет на пероне, ак ямал
Самолет «Ямала» столкнулся с гусями при вылете из Бованенково Фото:

Самолет авиакомпании «Ямал», следовавший по маршруту Бованенково- Москва столкнулся со стаей гусей при попытке взлета. При осмотре у самолета обнаружили повреждения, из-за чего борт был отстранен от полетов, сообщают в соцсетях.

«Airbus A320 „Ямала“ с регистрационным номером RA-73691 из Бованенково в Москву при разбеге по взлетно-посадочной полосе столкнулся со стаей гусей. Командир воздушного судна принял решение прервать взлет, в ходе осмотра обнаружилось повреждение внутреннего предкрылка правого полукрыла, воздухозаборника правого двигателя, повреждение лопаток правого двигателя. В итоге борт пришлось отстранить от полетов», — сообщает telegram-канал «Авиаторщина».

Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу АТК «Ямал» с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию, а также сообщить о состоянии воздушного судна. На момент публикации новости ответ не получен.

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Самолет авиакомпании «Ямал», следовавший по маршруту Бованенково- Москва столкнулся со стаей гусей при попытке взлета. При осмотре у самолета обнаружили повреждения, из-за чего борт был отстранен от полетов, сообщают в соцсетях. «Airbus A320 „Ямала“ с регистрационным номером RA-73691 из Бованенково в Москву при разбеге по взлетно-посадочной полосе столкнулся со стаей гусей. Командир воздушного судна принял решение прервать взлет, в ходе осмотра обнаружилось повреждение внутреннего предкрылка правого полукрыла, воздухозаборника правого двигателя, повреждение лопаток правого двигателя. В итоге борт пришлось отстранить от полетов», — сообщает telegram-канал «Авиаторщина». Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу АТК «Ямал» с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию, а также сообщить о состоянии воздушного судна. На момент публикации новости ответ не получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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