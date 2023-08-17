Самолет авиакомпании «Ямал» отстранили от полетов из-за столкновения с гусями

18 августа 2023 в 13:27 Размер текста - 17 +

Самолет «Ямала» столкнулся с гусями при вылете из Бованенково Фото: Сергей Русанов © URA.RU Самолет авиакомпании «Ямал», следовавший по маршруту Бованенково- Москва столкнулся со стаей гусей при попытке взлета. При осмотре у самолета обнаружили повреждения, из-за чего борт был отстранен от полетов, сообщают в соцсетях. «Airbus A320 „Ямала“ с регистрационным номером RA-73691 из Бованенково в Москву при разбеге по взлетно-посадочной полосе столкнулся со стаей гусей. Командир воздушного судна принял решение прервать взлет, в ходе осмотра обнаружилось повреждение внутреннего предкрылка правого полукрыла, воздухозаборника правого двигателя, повреждение лопаток правого двигателя. В итоге борт пришлось отстранить от полетов», — сообщает telegram-канал «Авиаторщина». Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу АТК «Ямал» с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию, а также сообщить о состоянии воздушного судна. На момент публикации новости ответ не получен.

Самолет авиакомпании «Ямал», следовавший по маршруту Бованенково- Москва столкнулся со стаей гусей при попытке взлета. При осмотре у самолета обнаружили повреждения, из-за чего борт был отстранен от полетов, сообщают в соцсетях. «Airbus A320 „Ямала“ с регистрационным номером RA-73691 из Бованенково в Москву при разбеге по взлетно-посадочной полосе столкнулся со стаей гусей. Командир воздушного судна принял решение прервать взлет, в ходе осмотра обнаружилось повреждение внутреннего предкрылка правого полукрыла, воздухозаборника правого двигателя, повреждение лопаток правого двигателя. В итоге борт пришлось отстранить от полетов», — сообщает telegram-канал «Авиаторщина». Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу АТК «Ямал» с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию, а также сообщить о состоянии воздушного судна. На момент публикации новости ответ не получен.