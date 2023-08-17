Мэр разрешил построить на юге Екатеринбурга район для 25 тысяч человек

18 августа 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

В Чкаловском районе Екатеринбурга застроят многоэтажками Фото: Московец Илья © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки территории в южной части города. Квартал в границах улиц 2-я Новосибирская — Городская — Дивизионная — Предельная — Умельцев — Окружная планируется застроить жильем на 25 тысяч человек. Согласно постановлению на сайте администрации, новый микрорайон под названием «Патрушихинские пруды» будут возводить в три очереди до 2035 года. Первую часть сдадут уже к 2025 году, вторую — к 2030 году, третью — к 2035 году. За это время появится жилья на 25 тысяч человек. Кроме этого, планируется построить шесть детских садов, две новые школы и еще один корпус школы № 50, поликлинику. Также в новом микрорайоне появится коммерческая недвижимость, подземные и наземные паркинги.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки территории в южной части города. Квартал в границах улиц 2-я Новосибирская — Городская — Дивизионная — Предельная — Умельцев — Окружная планируется застроить жильем на 25 тысяч человек. Согласно постановлению на сайте администрации, новый микрорайон под названием «Патрушихинские пруды» будут возводить в три очереди до 2035 года. Первую часть сдадут уже к 2025 году, вторую — к 2030 году, третью — к 2035 году. За это время появится жилья на 25 тысяч человек. Кроме этого, планируется построить шесть детских садов, две новые школы и еще один корпус школы № 50, поликлинику. Также в новом микрорайоне появится коммерческая недвижимость, подземные и наземные паркинги.