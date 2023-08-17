17 августа 2023

Мэр разрешил построить на юге Екатеринбурга район для 25 тысяч человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, долгострой, дом, стройка, улица антона валека 5
В Чкаловском районе Екатеринбурга застроят многоэтажками Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки территории в южной части города. Квартал в границах улиц 2-я Новосибирская — Городская — Дивизионная — Предельная — Умельцев — Окружная планируется застроить жильем на 25 тысяч человек.

Согласно постановлению на сайте администрации, новый микрорайон под названием «Патрушихинские пруды» будут возводить в три очереди до 2035 года. Первую часть сдадут уже к 2025 году, вторую — к 2030 году, третью — к 2035 году. За это время появится жилья на 25 тысяч человек.

Кроме этого, планируется построить шесть детских садов, две новые школы и еще один корпус школы № 50, поликлинику. Также в новом микрорайоне появится коммерческая недвижимость, подземные и наземные паркинги.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки территории в южной части города. Квартал в границах улиц 2-я Новосибирская — Городская — Дивизионная — Предельная — Умельцев — Окружная планируется застроить жильем на 25 тысяч человек. Согласно постановлению на сайте администрации, новый микрорайон под названием «Патрушихинские пруды» будут возводить в три очереди до 2035 года. Первую часть сдадут уже к 2025 году, вторую — к 2030 году, третью — к 2035 году. За это время появится жилья на 25 тысяч человек. Кроме этого, планируется построить шесть детских садов, две новые школы и еще один корпус школы № 50, поликлинику. Также в новом микрорайоне появится коммерческая недвижимость, подземные и наземные паркинги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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