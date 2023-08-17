Мэр разрешил построить на юге Екатеринбурга район для 25 тысяч человек

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки территории в южной части города. Квартал в границах улиц 2-я Новосибирская — Городская — Дивизионная — Предельная — Умельцев — Окружная планируется застроить жильем на 25 тысяч человек.
Согласно постановлению на сайте администрации, новый микрорайон под названием «Патрушихинские пруды» будут возводить в три очереди до 2035 года. Первую часть сдадут уже к 2025 году, вторую — к 2030 году, третью — к 2035 году. За это время появится жилья на 25 тысяч человек.
Кроме этого, планируется построить шесть детских садов, две новые школы и еще один корпус школы № 50, поликлинику. Также в новом микрорайоне появится коммерческая недвижимость, подземные и наземные паркинги.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.