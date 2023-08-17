Курганские власти отменили выплаты для пострадавших в пожарах

18 августа 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

Пострадавшие дачники могли получить до 300 тысяч рублей за сгоревшее жилье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Власти Курганской области перестанут выплачивать материальную помощь за сгоревшие во время ЧС дачи и жилые дома на садовых участках. Эти пункты были убраны из постановления правительства Курганской области «О порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда правительства Курганской области». «Выплаты за утраченные дачные (садовые) дома — эксклюзивные, региональные, они были введены по инициативе Губернатора Вадима Шумкова для пострадавших в результате ЧС и реализованы в 2022—2023 годах. Кроме того, дополнительные меры поддержки пострадавших в результате ЧС принимаются правительством Курганской области в соответствии с ситуацией и категориями пострадавших», — объяснили URA.RU в областном департаменте информационной и внутренней политики. Ранее тем, кто потерял в масштабных пожарах дачу, выплачивали 100 тысяч рублей. Те, у кого на садовом участке сгорел единственный жилой дом, получали по 300 тысяч рублей. Другие изменения в документе были связаны с тем, что в дальнейшем планируется выдавать выплаты пострадавшим в ЧС через портал «Госуслуг». «В первоочередном порядке через портал „Госуслуги“ в случае ЧС жители региона смогут оформить основные меры поддержки аналогичные федеральным. Возможность предоставления региональных мер поддержки через портал „Госуслуги“ прорабатывается», — добавили представители власти. В августе представители власти решили, что пострадавшие в ЧС для получения денежных выплат должны обратиться к чиновникам не позже трех месяцев с момента трагедии. От весенних пожаров в регионе пострадали 5600 человек. Меньше чем за месяц в регионе сгорело более 5000 домов и других зданий, и погибло более 20 человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Курганской области перестанут выплачивать материальную помощь за сгоревшие во время ЧС дачи и жилые дома на садовых участках. Эти пункты были убраны из постановления правительства Курганской области «О порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда правительства Курганской области». «Выплаты за утраченные дачные (садовые) дома — эксклюзивные, региональные, они были введены по инициативе Губернатора Вадима Шумкова для пострадавших в результате ЧС и реализованы в 2022—2023 годах. Кроме того, дополнительные меры поддержки пострадавших в результате ЧС принимаются правительством Курганской области в соответствии с ситуацией и категориями пострадавших», — объяснили URA.RU в областном департаменте информационной и внутренней политики. Ранее тем, кто потерял в масштабных пожарах дачу, выплачивали 100 тысяч рублей. Те, у кого на садовом участке сгорел единственный жилой дом, получали по 300 тысяч рублей. Другие изменения в документе были связаны с тем, что в дальнейшем планируется выдавать выплаты пострадавшим в ЧС через портал «Госуслуг». «В первоочередном порядке через портал „Госуслуги“ в случае ЧС жители региона смогут оформить основные меры поддержки аналогичные федеральным. Возможность предоставления региональных мер поддержки через портал „Госуслуги“ прорабатывается», — добавили представители власти. В августе представители власти решили, что пострадавшие в ЧС для получения денежных выплат должны обратиться к чиновникам не позже трех месяцев с момента трагедии. От весенних пожаров в регионе пострадали 5600 человек. Меньше чем за месяц в регионе сгорело более 5000 домов и других зданий, и погибло более 20 человек.